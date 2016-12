Cámara aprobó Reforma Tributaria; Senado el 70% y este jueves votará lo que resta

–Por 78 votos a favor y 14 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la Reforma Tributaria Estructural, incluidos el incremento de 3 puntos del Iva y la aplicación de cárcel para los evasores. A su turno, el Senado aprobó cerca de un 70 por ciento del proyecto, esto es, 237 artículos, que se votaron en bloque ya que no presentaban proposiciones de modificación o sustitución y este jueves definirá la suerte del resto.

La plenaria de la Cámara acogió favorablemente la enmienda sin grandes cambios, comenzando por el incremento en 3 puntos del impuesto del IVA, que pasará del 16 al 19%.

Según el ministro de Hacienda, Maurio Cárdenas, el grueso del consumo de la canasta familiar no tendrá que pagar Iva. Sin embargo, otra cosa dijeron los opositores.

Muchos artículos tendrán un gravamen del 5 por ciento y otros el 16 por ciento. Además se mantuvo el Iva para las toallas higiénicas.

La corporación avaló la reducción de la renta para las empresas, que pasará del 42 al 34% para 2017 y al 33% para 2018.

Además se exoneró de retención en la Fuente a las pensiones y se descartó la ampliación de la base de contribuyentes del impuesto de Renta.

El impuesto al consumo para las motos se aplicará para aquellas de 180 centímetros en adelante.

En cambio aprobó cárcel para los evasores de impuestos y bajó el monto de la evasión, de $5 mil millones a $172 millones, tras los reparos del Fiscal General a la medida de prisión para grandes evasores.

También se dejó en firme monotributo para la formalización de los tenderos en el país y el 4 x 1000, pero se descartó el gravamen a las bebidas azucaradas.

EN EL SENADO

De la mano del senador Antonio Guerra de la Espriella, coordinador ponente de la iniciativa, se dicutieron temas coyunturales como los gravámenes a telefonía celular, navegación y datos y el impuesto al carbono.

Se aprobó la reducción del Iva del 19% al 5% a las bicicletas, velocípedos y triciclos de reparto de menos de $1.5 millones.

De un total de 365 artículos que trae la ponencia, hay cerca de 125 proposiciones entre artículos nuevos y modificaciones presentadas.

Una discusión grande se generó en la imposición de impuestos a energías alternativas. El rechazo no se hizo esperar y algunos senadores como Iván Duque, del Centro Democrático, manifestaron “que esto va en detrimento de las clase populares”. En el mismo sentido el senador conservador, Juan Diego Gómez, señaló que en el momento sólo existe estímulo para la agricultura y el transporte y se hace necesario eximir de impuesto para generar energía limpia en otros campos.

Los impuestos del 20 por ciento a las Zonas Francas produjo otro desacuerdo en el Senado.

El Gobierno en cabeza del director de la DIAN, Santiago Rojas, insistió en que la medida es positiva, porque a las actuales zonas francas se les mantiene su régimen jurídico y sólo cambiaria para las nuevas.

De otra parte el senador Arturo Char pidió que se mantenga la carga tributaria pero siempre y cuando sea para productos de exportación.

Esta iniciativa fue respaldada por la senadora, Claudia Lopez, quien afirmó que no es cierto que estas Zonas Francas generen muchos empleos porque siempre son de propiedad de un solo empresario. La congresista del Partido Verde llamó a la reflexión al Senado y dijo que estas zonas francas le cuestan al país 2 billones de pesos que se les saca al bossillo de los colombiano con los impuestos.

Con casi el 70 por ciento del proyecto aprobado, la Plenaria del Senado espera definirla este jueves, cuando se reinicie la discusión a partir de las diez de la mañana.

En la plenaria del Senado de la República en desarrollo del debate de la reforma tributaria, el senador de Centro Democrático Everth Bustamante hizo un llamado a los congresistas para respetar la dignidad y los intereses de los colombianos y no aprobar una reforma tributaria regresiva y que afecta el bienestar.

Dijo que Juan Manuel Santos inicialmente había prometido no subir los impuestos, sin embargo, su Ministro Cárdenas presenta al Congreso una Reforma Tributaria en la que propone aumentar la tarifa general del IVA. Es decir, con la reforma pasaría del 16% al 19%, incremento que afectará de manera directa el bolsillo de la clase media y baja en el país. El recaudo de este impuesto está calculado entre 8 y 14,9 billones de pesos (según los expertos) y no tiene otra finalidad que mitigar el impacto del despilfarro de recursos causado por el actual mandatario del país.

Adicionalmente, el Gobierno quiere continuar con el impuesto del 4×1000 a pesar de la promesa de Santos de desmontar el impuesto. Durante las sesiones de la Comisión Sexta, el senador Everth Bustamante propuso que en caso de mantenerse el impuesto del 4×1000 se destinen estos recursos a la educación de Colombia.

“Es importante llamarlos a la coherencia, en síntesis apreciados colegas del Senado, estamos frente a dos grandes atropellos en este año 2016, uno es el golpe de muerte a la institucionalidad, a la Constitución Nacional a través de los acuerdos del Gobierno con las Farc en La Habana y la violación a fondo de la división de los poderes, de las reglas del juego, de las garantías constitucionales y este asalto parece una gran emboscada económica contra la clase media, porque este es una país que en los últimos 30 años ha venido fortaleciendo su clase media y aspiramos que los que están en niveles de desigualdad, cada vez mejoren”, afirmó el senador.

Tras la intervención del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el senador Bustamante sostuvo que las palabras del Ministro no tenían validez, ya que esta reforma no es estructural.

“Si esa lógica institucional sigue funcionando en este país, mañana hay que demandar esta reforma tributaria, porque está llena de mentiras, una mentira más grande que la que dijo el Presidente de la República cuando nos amenazó con la guerra urbana si no se votaba el plebiscito, es sumamente grave lo que está sucediendo en el país.

Aquí hay dos lógicas en las ponencias, la lógica de la resignación que se encarna en la ponencia de la mayoría y no hay que olvidar que la resignación es la peor de las virtudes de la democracia; y la otra, es la lógica de la esperanza, que es la mejor virtud de la democracia. La ponencia del senador Fernando Araújo (CD), la intervención del senador Iván Duque (CD), de la senadora María del Rosario Guerra (CD), esa es la ponencia de la esperanza para este país en materia económica, esa es la prudencia de la responsabilidad”, enfatizó Bustamante.

Del mismo modo, el Congresista desmintió que la propuesta del Gobierno Nacional fuera una reforma estructural, ya que la misma no simplifica los procesos de declaración de renta de los ciudadanos ni el pago de los impuestos.

“Las grandes empresas tienen una ventaja que es la planificación tributaria, el ciudadano común y corriente necesita la simplificación, las iniciativas de recaudo que ayuden al crecimiento y al desarrollo económico del país, pero esto es una reforma regresiva para el recaudo fácil.

“El Ministro de Hacienda–continuó diciendo– ya debe estar haciendo la cuenta de cuanto va a recaudar el 1º de enero con el 19% del IVA, con el aumento a la gasolina, es el recaudo más fácil, ¿qué reforma estructural es esa señor Ministro?, usted señor Ministro y nosotros como senadores pagamos más que los grandes patrimonios de este país, los ejecutivos, los funcionarios medios de la empresas hacen sus deducibles de la sociedad, sus carros, sus casas, sus viajes y no se contabiliza como un ingreso grabable, esto tiene que ver con evasión, uno de los grandes evasores de este país y para ellos no va a ser el tipo penal que usted está estudiando con el señor Fiscal General de la Nación”, argumentó.

“No estamos frente a una reforma tributaria estructural y permítanme estimados colegas hacerles una invitación, porque yo he escuchado esta noche y a lo largo del día muchas intervenciones signadas por el “mea culpa”. Curiosamente una gran parte está de acuerdo con la ponencia del Centro Democrático o la de Antonio Navarro pero van a votar la ponencia de las mayorías, eso no tiene lógica, no tiene coherencia, pareciera que la mermelada puede más que la conciencia frente al país, por una sola vez actuemos con respeto y con dignidad por los intereses de la mayoría de los colombianos, de esa clase media y de esos sectores pobres de Colombia que el 1º de enero van a estar pagando el IVA y van a estar pagando dentro de una política de recaudo fácil el impuesto a la gasolina”, puntualizó.