Revocan fallo de destitución a gobernadora de Putumayo

Este viernes se conoció que la Procuraduría General notificó a la gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca, un fallo de absolución dentro de un proceso por el que había sido sancionada con destitución e inhabilidad por 11 años.

La destitución de la funcionaria se habría dado por supuestas irregularidades relacionadas con la compra de pólizas de seguro de vida para los diputados del departamento, en momentos en que la funcionaria era presidenta de la Asamblea de esa localidad.

Sorrel Aroca señaló que: “Agradecida con Dios, y reconociendo el fallo de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en donde revoca el fallo de primera instancia proferido el pasado 16 de noviembre y me absuelve del pliego de cargos que se me imputaba, por una investigación de 2014 cuando me desempeñaba como presidenta de la Asamblea del Putumayo”.

Y agregó que: “recobra la esperanza en la gobernabilidad” y “la continuidad en el trabajo de la mano de las comunidades en el Putumayo”.

Concluyó la funcionaria que: “Como mujer, como indígena me siento contenta, siempre he sido una mujer que reconoce y respeta a la institucionalidad. No dudé un solo segundo que siempre actué de buena fe en materia de contratación como servidora pública”.