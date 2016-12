Bogotá cuenta con la mejor estrategia para la promoción de inversión extranjera en América Latina y el Caribe

En el más reciente ranking “Global Cities of the Future 2016-17”, publicado por la revista fDi Magazine del Financial Times, Bogotá se consolidó, dentro de la categoría de ciudades con mejor estrategia para la promoción de inversión extranjera, como la primera ciudad de América Latina y el Caribe.

El Ranking Global Cities of the Future se realiza mediante el análisis de las ciudades, a través de herramientas especializadas del área fDi Intelligence como fDi Markets y fDi Benchmark y a partir de encuestas exhaustivas a las diferentes agencias de promoción de inversión regional, evaluadas por un grupo de expertos. Bogotá fue rankeada en la categoría de FDI Strategy o estrategia de inversión extranjera directa; en la que los jurados califican la estrategia de promoción de inversión que siguen las agencias de cada una de las ciudades.

Entre los aspectos destacados por los expertos está el uso de una metodología mejorada en la que se han incorporado diferentes iniciativas de identificación y calificación de potenciales inversionistas, el fortalecimiento de las propuestas sectoriales de valor, el desarrollo de campañas proactivas en sectores y mercados estratégicos, y el fortalecimiento de la estrategia de atracción de empresas ancla.

Este es un reconocimiento al esfuerzo de Invest in Bogota, la agencia público privada que promueve de manera proactiva la inversión extranjera estratégica y de alto valor agregado. El trabajo de la agencia ha facilitado, en sus diez años de gestión, la materialización de más de 250 proyectos de inversión extranjera por un valor estimado de más de US$1.800 millones.

“En Invest in Bogota mantenemos el compromiso de promover a Bogotá región en la arena internacional como el principal destino de inversión extranjera de América Latina. Trabajamos para atraer inversión de alto impacto que contribuya a mejorar el entorno de negocios de la capital”, expresó Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogota.

Adicionalmente, la revista fDI Magazine resalta el trabajo que se adelanta desde la agencia, en colaboración con los aliados estratégicos, para seguir posicionando a Bogotá como ciudad internacional de negocios, las iniciativas que se desarrollan para mejorar el entorno para la inversión; así como la rigurosidad en los procesos de comunicaciones e inteligencia de mercados.

A nivel global, Bogotá se destaca en este selecto grupo de metrópolis superando a ciudades tan importantes como Tel Aviv, Belfast, Montreal, Budapest y Hamburgo. La capital colombiana ocupa el puesto 14 en el mundo. En cuanto a Latinoamérica y el Caribe, Bogotá es la primera ciudad en la clasificación seguida por Sao Paulo, aunque esta se ubica lejos de la ciudad a diez puestos. Estas dos ciudades son las únicas de la región que se encuentran en el top 25.