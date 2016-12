Ongs y movimientos políticos exigen libertad de líderes sociales y defensores DH presos en cárceles colombianas

–En carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, al cabecilla de las Farc, alias Timochenko y a la delegación de paz del gobierno y del mismo grupo guerrillero, distintas organizaciones sociales y movimientos políticos solicitaron levantar las medidas de aseguramiento o extinción de la responsabilidad penal de cientos de defensores de derechos humanos y líderes que hoy están privados de la libertad en las cárceles colombianas.

En la misiva señalan que sus líderes y defensores de derechos humanos fueron injustamente privados de la libertad bajo el supuesto de que pertenecían a la insurgencia, acusados por el delito de rebelión y conexos o por los llamados delitos de pobreza, y han pasado años encarcelados resistiendo a las presiones físicas y psicológicas a las que son sometidos para que acepten que son de la insurgencia.

Agregan que dichas presiones, bajo maltratos y acciones degradantes e inhumanas, principalmente han sido bajo la presentación de beneficios que otorga la ley a quien acepta los delitos, con rebajas de penas, entre otros.

El texto de la carta es el siguiente:

Teniendo en cuenta los avances en los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y las Farc, los efectos positivos del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, y el eventual inicio de la fase pública de los diálogos con el Eln.

Partiendo de que asumimos que la terminación de la confrontación armada significará el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto y la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia que dará inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión, la satisfacción de los derechos de las víctimas y de todos los colombianos y colombianas, y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías dialogadas, con plenas garantías para quienes participen en política.

De acuerdo a lo contenido en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y conscientes de que la construcción de una paz estable y duradera se hace con la participación de todos los colombianos y colombianas. Las organizaciones y personalidades democráticas abajo firmantes remitimos esta carta a ustedes con el objetivo de solicitar se impulsen procesos para levantar las medidas de aseguramiento o extinción de la responsabilidad penal de cientos de defensores de derechos humanos y líderes que hoy están privados de la libertad en las cárceles colombianas.

Nuestros líderes y defensores de derechos humanos fueron injustamente privados de la libertad bajo el supuesto de que pertenecían a la insurgencia, acusados por el delito de rebelión y conexos o por los llamados delitos de pobreza, y han pasado años encarcelados resistiendo a las presiones físicas y psicológicas a las que son sometidos para que acepten que son de la insurgencia. Dichas presiones principalmente han sido bajo la presentación de beneficios que otorga la ley a quien acepta los delitos, con rebajas de penas, entre otros. Así mismo como se han presentado maltratos y acciones degradantes e inhumanas que han sido denunciadas en los distintos casos.

En la labor de acompañamiento a los privados de la libertad, amigos y familiares nuestros, vemos con preocupación cómo se avanza en los temas de la insurgencia, en amnistías e indultos y libertades otorgadas, mientras estamos en la incertidumbre de la situación de nuestros defensores de derechos humanos y líderes. Si bien esperamos que ellos estén cobijados por las reformas normativas en su fase de implementación (amnistía, indulto o extinción de la responsabilidad penal), no vemos con claridad el proceso concreto para la libertad de los mismos.

Queremos solicitar a ustedes se impulse un procedimiento inmediato que ponga en libertad a los prisioneros de organizaciones de base que confluyen en el movimiento social y político Marcha Patriótica y demás prisioneros de organizaciones sociales del país, mientras inicia el funcionamiento de la JEP y se aclara su situación legal. Ustedes no se imaginan lo importante que es para nosotros tener nuestros líderes y compañeros en sus territorios, más aun en función de la implementación de los acuerdos que se van a dar en los mismos.

Tengan en cuenta que existen más prisioneros de muchas organizaciones sociales, y que esperamos que este gesto de buena voluntad contribuya a iniciar los procesos de reconciliación y búsqueda de garantías para el ejercicio de la oposición política que muchos hemos realizado.

Insistimos en la necesidad de ponerlos en libertad, porque el valor que hemos visto durante años de aquellos que resisten en las cárceles colombianas no tiene palabras para ser expresado. Admiramos que, ante las presiones, nuestros dirigentes hayan resistido a admitir que son de las Farc o del Eln, ya que el solo hecho de admitir que hacen parte tiene unas repercusiones inimaginables, políticas, en sus vidas, sus familias y sus organizaciones.

Esperamos entonces que esta época especial, en que las familias están a la expectativa de la liberación de sus seres queridos injustamente encarcelados, se convierta en una época de celebración, de muestra de voluntad política en construir una sociedad nueva, con garantías para las organizaciones sociales.

Firman:

Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – Cahucopana

Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó- Aheramigua

Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”

Corporación Reiniciar

Unión Patriótica – UP

Federación Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro – CUT

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Anzorc

Coordinación Agrominera del Noroccidente y Magdalena Medio Colombiano

Partido Comunista Colombiano – PCC

Asociación Distrital de Educadores – ADE

Comité de presos políticos;

Comité permanente de derechos humanos Héctor Abad Gómez

Comité Permanente Para la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH

Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra (ACVC)

Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas)

Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor)

Asociación Campesina de Ituango (Ascit)

Asociación Campesina del Norte de Antioquia (Ascna)

Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño (Asocbac)

Consejo Mayor Comunitario de Porce IV –Anorí, Zaragoza y Amalfi- (CMC -AZA)

Asociación Campesina de San José de Apartadó (Acasaj)

Movimiento Ríos Vivos

Asociación Campesina de Briceño (Ascabri)

Asociación de Campesinos de Toledo Norte de Antioquia – Ascat-NA,

Asociación de Campesinos de San Andrés de Cuerquia – Asocasanc

Asociación Campesina de la Cuenca del río Murindó

Asociación de trabajadores campesinos del municipio de Bolívar

Asociación de trabajadores campesinos del municipio de Buenos Aires – Departamento Del Cauca

Asociación de Trabajadores Campesinos del Municipio de Cajibío – ATCC

Organización nacional de obreros de la floricultura colombiana

Asociación de trabajadores campesinos de la zona de reserva campesina del Municipio de Caloto – Astrazonacal

Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega

Asociación de Trabajadores Campesinos Municipio de Corinto – Astrazonac

Asociación pro-constitución zona de reserva campesina del municipio de Miranda – Asprozonac

Asociación campesina del municipio de Páez

Asociación campesina municipio de Popayán red de reservas naturales

Asociación de trabajadoras y trabajadores campesinos de Sucre

Sindicato de pequeños agricultores del Cauca – Simpeagric

Asociación municipal de campesinos productores de agricultura ecológica de Timbío

Asociación de trabajadores campesinos de la zona de reserva campesina del municipio de Totoró

Asociación de Trabajadores Campesinos Municipio de Argelia – Ascamta

Asociación de Trabajadores Campesinos Municipio del Patía – Agropatía

Asociación de trabajadores campesinos Municipio de Balboa –Ascatbal

Asociación de Trabajadores Campesinos de Piendamó

Asociación de pescadores del Río Saija.

Asociación campesina de Santander de Quilichao – Adiecol

Corporación agraria de productores agropecuarios del Cauca Cajibío – Corpoafrodec

Asociación Campesina de Sotará – Asocamso

Asociación campesina Popayán – Ascop

Asociación Indígena “paez Avelino Ul”

Movimiento Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame

Asociación Regional Indígena por la Defensa de la Soberanía Alimentaria – Arisa

Asociación Indígena de trabajadores y pequeños productores agropecuarios del Municipio de Jámbalo – Aitproa

Asociación para el Desarrollo Económico y social Indígena – Asdecoin

Fundación de víctimas del Cesar

Asociación de pequeños y medianos cafeteros

Sindicato de trabajadores del instituto colombiano de desarrollo rural

Sindicato de pequeños agrícolas y trabajadores del sector rural

Asociación de trabajadores y productores campesinos

Sindicato de pequeños agricultores de Cundinamarca

Asociación municipal de campesinos de Sibaté

Sindicato de trabajadores agrícolas de Sumapaz

Asociación de trabajadores campesinos de Viotá

Asociación de productores agropecuarios Natagaima II

Sindicato de pequeños agricultores del Guaviare

Asociación de trabajadores campesinos del río Guaviare

Asociación de trabajadores campesinos del Huila

Fundación de cafeteros del corregimiento de Aipecito

Asociación agrocomercial de mujeres del municipio de La Plata Huila

Sindicato nacional de trabajadores agroindustriales de Colombia

Asociación de pequeños productores agropecuarios del municipio de San Zenón

Sindicato de trabajadores agrícolas independientes del Meta

Asociación campesina para la agricultura orgánica y el comercio justo en la cuenca del río Güéjar

Asociación de campesinos trabajadores agrícolas y defensores del medio ambiente

Corporación de trabajadores campesinos, agropecuarios y ambientales de los llanos del Yarí

Asociación de trabajadores campesinos ambientalistas de los parques Tinigua y Macarena del municipio de Uribe

Asociación campesina de pequeños y medianos productores agrícolas de la región del río Cafre

Asociación de agricultores de la inspección de La Julia

Asociación de mujeres campesinas e indígenas del sector del río Duda

Asociación de trabajadores campesinos de Nariño

Sindicato de trabajadores agrarios del Putumayo

Asociación campesina agrícola del Putumayo

Sindicato de trabajadores campesinos del cordón fronterizo del Putumayo

Fundación El Progreso Jardines de Sucumbíos

Asociación sindical agroecológica de trabajadores campesinos del Putumayo

Asociación campesina para la defensa del Putumayo

Asociación de trabajadores campesinos de Leguízamo

Asociación de campesinos y desplazados de Circasia

Asociación nacional de tabacaleros de Colombia

Sindicato de trabajadores de la producción agroindustrial y labores en materia alimentaria sostenible

Asociación de trabajadores agropecuarios y campesinos del departamento de Sucre

Asociación campesina de Risaralda

Asociación de trabajadores campesinos del departamento del Tolima

Sindicato de trabajadores agrícolas del Tolima

Asociación de trabajadores campesinos del Valle del Cauca

Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos- Credhos

Corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos- Descolpaz

Asociación Nacional de Ayudas Solidaria – Andas

Dirección Regional Mario Upegui

Mesa interétnica por la paz y la reconciliación de Murindó

Corporación para la paz y el Desarrollo Social – Corpades

Análisis urbano

Colectivo León Zuleta

Juventud Rebelde Antioquia

Nodo Antioquia de la coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Asociación Regional de víctimas de crímenes de Estado – Asorvimm

Coordinación y articulación de organizaciones víctimas y de víctimas de la región Nororiente

Colectivo Silvio Salazar Martínez

Asociación Colombiana de No Pensionados

Futurpaz Antioqui

Corporación Claudicantes

Corporación Nueva Escuela Popular y Obrera- NEPO

Corporación de Derechos Humanos Contracorriente

Corporación Cesca

Movilicémonos Pueblo

Colectivo Popular de Mujeres Tea

Piedad Córdoba Ruiz

Carlos Lozano Guillén

Patricia Ariza

Jahel Quiroga

Asociación Catalana por la Paz

Central General Antwerpen-Waasland – Bélgica

Centro Brasileño de Solidaridad a los Pueblos y Lucha por la Paz (Cebrapaz) – Brasil

Central Nacional de Trabajadores de Panamá

Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – México

Comunidad Cristiana de Base Santo Tomás de Aquino – España

Confederación Sindical Internacional

Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo – México

Corriente Sindical de Izquierdas – Asturias

Comité Asturiano de Solidaridad con América Latina – COSA – Asturias

Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB)

Federación de Metalúrgicos del Brasil

Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción

Federación Sindical Mundial

Unison – Reino Unido

Sindicato Británico de los conductores de tren – Aslef

Irish Congress of Trade Unions – Irlanda

Bufette de Abogados Thompsons Solicitors – Reino Unido

Unite – Reino Unido

Ingeniería sin Fronteras ISA – Estado Español

Asociación de Solidaridad con Colombia Katío (ASOC-Katío) – Asturias

Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra – MST – Brasil

Partido Comunista del Brasil

Federación de Movimientos Juveniles Socialistas y Progresistas de Bélgica Fancófona – ProJeuneS – Bélgica

Partido Comunista de Asturias – PCA

Sol de Paz Pachakuti – Asturias

Fondo de solidaridad para las luchas de liberación social en el Tercer Mundo Solifonds – Alemania

Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias – Suatea

University and College Union UCU – Reino Unido

Unión Internacional Sindical de Metalúrgicos y Mineros (Uismm) – Brasil

Unión Internacional de Sindicatos (UIS) de Pensionistas y Jubilados (PyJ) de la Federación Sindical Mundial (FSM)

Vicent Mauri – Intersindical Valenciana

Marco Llerena – Intersindical Valenciana

Comisión Internacional del Partido Comunista Colombiano

Comité Zonal del Partido Comunista Colombiano en España

Comité Madrileño por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia-Comadehco