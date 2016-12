Vin Diesel pide disculpas por acoso verbal a una periodista

El actor Vin Diesel pidió disculpas este lunes a Carol Moreira, periodista brasileña, después de que ella asegurara que se había sentido incómoda durante una entrevista hecha al actor.

Moreira señaló que: “Interrumpió la entrevista tres veces. No sabía qué hacer. Me reía todo el rato. Es un poco delicado. Me ha decepcionado, estaba muy ilusionada con la entrevista, preparé muchas preguntas y no conseguí hacérselas porque me interrumpía todo el rato para hablar de mi belleza”.

El protagonista de la serie ‘Rápido y Furioso’ presentó una disculpa por lo que se consideró se había tratado de un acoso contra la comunicadora.

El actor publicó en su cuenta de Facebook: “Como todos saben, intento que mis entrevistas sean divertidas, especialmente cuando estoy hablando de Xander Zone. Pero si he ofendido a alguien, que pido perdón porque esa nunca fue mi intención”.

Ante el incómodo hecho para Moreira tras los comentarios de Vin Diesel, esta prefirió poner fin a la entrevista y marcharse del lugar.