Aeronáutica negó entrada a cuatro aeronaves al país por no cumplir con planes de vuelo

La prohibición se debió a que una de las aeronaves no contaba con la aprobación para salir de otro aeropuerto, diferente a la que había reportado en el plan de vuelo; la segunda, porque el nivel de vuelo no era el adecuado; las otras dos porque no hicieron llegar a tiempo las certificaciones de la tripulación.

Así lo confirmó el director de servicios de la navegación aérea de la Aeronaútica Civil, Feddy Bonilla, quien explicó que les fue negada la entrada por no cumplir con los estándares para ejecutar vuelos privados.

“Dos de ellos querían sobrevolar en el país y los otros aterrizar en un aeropuerto internacional” dijo.

“Las medidas tomadas por la Aeronáutica Civil se toman como una estrategia para reforzar la seguridad aeronáutica en en el país, después del trágico accidente del avión que transportaba a jugadores y directivos del Chapecoense y que dejó 71 personas muertas” concluyó