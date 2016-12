Familiares venderán apartamento donde vivió Rafael Uribe para pagar deuda personal

La familia del arquitecto Rafael Uribe Noguera, confesó homicida de la niña Yuliana Samboní, está realizando trámites para entregar en dación (donación para el pago de una deuda) el apartamento del Equus 64, donde vivía el sospechoso y en el que fue hallado el cuerpo de la pequeña, cuyo fin sería la amortización de una deuda personal.

Así lo advirtió la notaria 21 de Bogotám a la Fiscalía General de la Nación, en un escrito remitido a la entidad en que señala: “Me permito adjuntar copia de los documentos radicados con el número 201606386, con los cuales la sociedad Lascaux Constructores SAS dará en dación en en pago el apartamento 603 ubicado en la calle 64 A No 1A-85/97, parqueaderos 11, 12 y depósito 17 del edificio Equus 64 PH a la sociedad Asturias SAS”, dice el documento con fecha del 23 de diciembre y que fue publicado por el diario El Tiempo en horas de la mañana.

Junto a una misiva enviada al director nacional de Fiscalías, Luis González, la Notaría 21, hizo llegar una copia de los documentos con lo que esa sociedad hará la transacción.

Según explicaron fuentes consultadas, el apartamento no está dentro de los bienes embargados por la Fiscalía, pues el mencionado, no es propiedad de Rafael Uribe, sino de los accionistas de la sociedad Lascaux Constructores SAS. Por esta razón, la empresa no tendría ningún inconveniente para realizar transacciones con el inmueble.

Los investigadores están evaluando la documentación con la que la familia Uribe Noguera intenta entregar el inmueble para pagar una deuda.