Si me lanzo como alcalde en Cúcuta, gano con el 100% de los votos: Nicolás Maduro

Varios sectores de Cucutá reaccionaron frente a las aseveraciones que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó esta mañana a una cadena radial cuando aseguró que “el pueblo de Cúcuta lo ama por combatir mafias”.

Maduro puntualizó que si se postulaba como candidato a la alcaldía de la ciudad “ganaría con un 100 por ciento en las votaciones”.

“El pueblo de Cúcuta me ama, yo me lanzo a alcalde en Cúcuta y gano con el 100% de los votos, me lanzo a gobernador del Norte de Santander y gano con el 100% de los votos, claro no me puedo lanzar porque nací en Caracas y soy venezolanito”, aseguró Maduro.

Las palabras del Presidente Madura despertaron carcajadas entre líderes gremiales de la capital nortesantandereana.

“Uno se sorprende de la fantasía que tiene Maduro. Estas palabras son un círculo vicioso que desde luego rechaza toda la sociedad cucuteña. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que frene este tono de burla del mandatario venezolano”, indicó el corporado.

Por su parte, el líder gremial Jimmy Salazar indicó: “Hoy más que nunca comprobamos la ignorancia de este personaje. Esta posición de Maduro es una cortina de humo para desviar la atención a los problemas que aquejan a los venezolanos. Creo que este señor no ganaría ni una elección en algún barrio de la ciudad”.

Cabe mencionar que el presidente venezolano ordenó el cierre del paso binacional atacar supuestas “mafias colombianas” que utilizaban billetes de 100 bolívares para acciones de contrabando.