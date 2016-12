Farc niegan explotación sexual de niños y rechazan inspección a campamentos de reagrupamiento

–Las Farc calificaron de “absurdas e infames” las afirmaciones del gobernador de Antioquía Luis Pérez con base en denuncias de las comunidades según las cuales los integrantes del grupo guerrillero estaban llevando niños y niñas para explotación sexual, lo mismo que prostitutas a los campamentos de reagrupamiento en territorio antioqueño.

En un comunicado los cabecillas de las Farc señalan que las declaraciones del mandatario departamental “son una afrenta a los hombres y mujeres de nuestra organización y un atentado a la construcción de la paz estable y duradera” y notifican que no aceptarán que sean inspeccionados sus campamentos “porque solo llevan odio y rencor y omiten hablar de reconciliación que vive hoy la familia colombiana”

El hecho es que el gobierno de Antioquia reveló que en zonas de preagrupamiento de las Farc en su proceso para la desmovilización y desarme, se está denunciando el reclutamiento de menores de edad –niños y niñas– aparentemente para explotación sexual.

Las denuncias fueron hechas por las mismas comunidades de los alrededores de los puntos de reagrupamiento, concretamente ubicados en los municipios de Yondó y Remedios.

Además se indicó que en la zona del municipio de Dabeiba se ha denunciado la presencia o tráfico de mujeres aparentemente para ejercer la prostitución, lo mismo que guerrilleros de las Farc están interactuando o compartiendo con habitantes de la región bebiendo licor en establecimientos públicos.

“Hemos recibido quejas como en Yondó, donde hay circulación alta de menores a las zonas de concentración”, precisó en su cuenta en Twitter el gobernador antioqueño Luis_Perez, quien agregó:

“Se ha acelerado la circulación de mujeres de las zonas urbanas a las de preagrupamiento”.

La grave situación fue estudiada en un Consejo de Seguridad que convocó el gobernador y en el cual se determinó que para verificar la veracidad de estas denuncias, se organizó una visita de inspección a estos puntos de reagrupamiento, con el acompañamiento de la comisión tripartida de verificación del cese del fuego y de hostilidades, encabezada por representantes de la Organización de Naciones Unidas, ONU.

La vista se programó para este jueves 29 de diciembre entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, pero en el comunicado, los cabecillas del grupo guerrillero afirman que no aceptarán el procedimiento.

Adicionalmente, en su respuesta los cabecillas de las Farc señalan que “el país conoce que la ONU supervisa los Puntos de Preagrupamiento de las Farc por lo que–subrayan– esta nueva falsa acusación demuestra otra vez la vocación de guerra del Gobernador y los medios que no hacen periodismo sino que inventan y manipulan contra este proceso”.

Igualmente precisan: “Rechazamos las pretensiones del Gobernador de Antioquia de condenar al ostracismo a las guerrilleras y guerrilleros en proceso de paz y no aceptamos su visita a nuestros campamentos porque solo lleva odio y rencor. Nada dicen del proceso de reconciliación que vive hoy la familia colombiana del que hace parte la guerrillerada fariana, porque su odio no les permite ver esto”.

Confundir a las familias de los guerrilleros y guerrilleras en sus acostumbradas visitas decembrinas, ahora públicas, con la ocurrencia de actividades sexuales indebidas, parece ser más propio de esa rancia clase que usufructúa el poder y las riquezas producidas por los pobres de la tierra a los que tanto aborrecen y desprecian.

La comunidad de San Francisco con la cual hemos convivido años de lucha tiene una norma que respetamos y cumplimos: no admiten prostitutas en su región. ¿Sabían esto el señor Gobernador de Antioquía y su Secretaria de Gobierno? Es claro que no, porque no conocen el espíritu de sus gobernados.

Sus pretensiones de sabotear la paz y favorecer la guerra son una equivocación y “una guachafita”. La convicción y la voluntad de las mayorías nacionales lo demostrarán”, finaliza el comunicado.