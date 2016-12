Haremos la gestión para mantener el NO cobro por reconexión de servicios: Name

El senador de la República por el Partido de La U, José David Name Cardozo, se mostró en desacuerdo con la objeción presidencial a la ley que establecía el NO cobro por concepto de reconexión cuando las empresas cortan el respectivo servicio público.

“Desde el Congreso de la República haré la gestión y daremos la lucha que sea necesaria para que se mantenga este beneficio dirigido a los sectores más pobres de la población, sin que ello quiera decir que estamos justificando una conducta de no pago por la prestación de servicios públicos”, indicó el expresidente del Senado.

El senador Name Cardozo manifestó que con este tema del pago por la reconexión muchas empresas venían incurriendo en abusos y cobros que desconocen una realidad social en estratos 1, 2 y 3, que en lugar de resolver agudizan un problema.

“Con esa convicción el Congreso actuó y legisló en beneficio de esos sectores, teniendo claro que las empresa deben poner en práctica otras políticas persuasivas de pago que reflejen la humanización de la facturación y no simplemente un despojo de determinada suma de dinero”, expresó el congresista barranquillero.

Agregó el senador Name Cardozo que en esta oportunidad no coincide con el sentir del Gobierno Nacional y que estará atento al concepto de constitucionalidad que emita la Corte correspondiente para seguir defendiendo la adopción del NO pago por reconexión de servicios públicos.