Apoyo a Mateo Moreno en su cuarto Rally Dakar

El motociclista colombiano Mateo Moreno, iniciará su travesía por Paraguay, Bolivia y Argentina en el Rally Dakar, desde el 2 hasta al 14 de enero del 2017, con el apoyo de Auteco, la ensambladora y distribuidora oficial de KTM en Colombia, algunas de sus marcas de accesorios, y KTM, marca reconocida por ser invencible en los últimos 15 años de esta carrera.

Serán en total 12 etapas, más de 8.000kilómetros de recorrido, lluvia, altas temperaturas, dunas y diversas altitudes las que tendrán que vivir los más de 700 pilotos que, como Mateo, estarán en la línea de partida el 2 de enero en Asunción, Paraguay.

“En el Rally Dakar están los mejores pilotos del mundo. Sin embargo, la batalla no es con ellos, es contra el desierto, el sol, la lluvia, la arena, las piedras, las caídas, entre otros factores. Terminar una competencia como esta implica casi que un esfuerzo sobre humano, tanto en la etapa previa para conseguir los patrocinios y durante la prueba, por todas las variables que influyen. En 2014 tuve una avería en la motocicleta y por eso abandoné la carrera, mientras que en 2015 sufrí un accidente que me dejó varias fracturas. Este año espero volver a cruzar la meta”, señaló Moreno.

“Auteco ha apoyado por años las competencias a motor de alto rendimiento porque ha entendido la pasión que hay detrás de este tipo de deportes cuando se realiza de manera profesional. Mateo decidió escoger la marca KTM por su historia en este evento y por ser una marca READY TO RACE; estamos seguros que tiene la mejor máquina para poder cumplir su meta” afirmó David Vásquez, Jefe de marca de KTM.

Mateo Moreno, antioqueño de 39 años y que actualmente es parte del equipo del equipo comercial en Auteco, es el primer piloto colombiano en terminar la prueba en su totalidad. Lo hizo en 2013 cuando ocupó la posición 90, entre más de 200 corredores y en la que además tuvo que enfrentar etapas de hasta 800 kilómetros y 16 horas sobre la motocicleta.

En 2017, Mateo conducirá una moto KTM 450 Rally Replica 2016, un modelo respaldado por la ingeniería y tecnología de punta de la marca austriaca, que ya acumula 15 títulos consecutivos en el Rally Dakar, de la mano de grandes pilotos como Marc Coma, Cyril Despres, Toby Price, entre otros.

“El apoyo que me ha brindado Auteco ha contribuido a que este proyecto siempre se mantenga vivo. Me han permitido hacerlo realidad, y he tenido la oportunidad de contarles a mis compañeros mi experiencia para que crean en que se puede lograr lo que uno se propone” finalizó Moreno.