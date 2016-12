Desempleo en Colombia en noviembre se ubicó en 7,5%

–El DANE reportó que en noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 7,5 %, y que 107 mil personas más encontraron trabajo formal.

De acuerdo con el informe entregado este jueves por el director del organismo estatal, se completaron seis periodos consecutivos con tasa de desempleo de un dígito. Además destacó que el índice de participación fue de 65,2 % y una tasa de ocupación de 60,3 %.

En el mismo mes de 2015, la tasa de desempleo se ubicó en 7,3 %, la tasa de participación en 65,6 % y la tasa de ocupación en 60,9 %.

El director del DANE destacó que “para los centros poblados y zonas rurales dispersas del país, la tasa de desempleo disminuyó y se ubicó en 4,1 %, siendo la más baja en los últimos 16 años”. También agregó que “la industria manufacturera lleva tres trimestres móviles consecutivos con variación positiva en el total nacional y dos trimestres móviles consecutivos con variación positiva para 13 ciudades y áreas metropolitanas”.

Trimestre móvil (septiembre – noviembre 2016) y año móvil (diciembre 2015 – noviembre 2016)

En el trimestre móvil, la tasa de desempleo para el total nacional se situó en 8,1 % y completa seis periodos consecutivos (septiembre – noviembre) con tasas de un dígito.

La tasa de participación fue de 65,2 % y la de ocupación se ubicó en 59,9 %. Para ese mismo trimestre móvil de 2015, la tasa de desempleo registró 8,1 %, la tasa de participación 65,7 % y la de ocupación 60,3 %.

En el trimestre móvil septiembre – noviembre de 2016, las ramas que jalonaron la generación de empleo en el total nacional fueron: actividades empresariales, industria manufacturera y construcción.

En la medición de los últimos doce meses móviles (diciembre 2015 – noviembre 2016) se completan 39 periodos consecutivos donde el desempleo mantiene tasa de un dígito, al ubicarse en 9,2 %, con una tasa de participación de 64,5 % y de ocupación de 58,6 %.

Para el mismo periodo del año anterior, la tasa de desempleo se ubicó en 8,9 %, la de participación 64,7 % y la de ocupación 58,9 % Ciudades y Áreas Metropolitanas En noviembre de 2016, la tasa de desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en 8,7 %.

La tasa global de participación fue 67,6 % y la de ocupación 61,8 %. En el mismo mes de 2015, las tasas de desempleo, participación y ocupación fueron de 8,1 %, 68,6 % y 63,1 %, respectivamente.

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo del trimestre móvil septiembre – noviembre de 2016 fue de 9,0 %, la tasa de participación fue de 67,8 % y la de ocupación 61,7 %.

En el mismo periodo de 2015, las tasas de desempleo, participación y ocupación fueron 8,9 %, 68,4 % y 62,3 %, respectivamente.

En este periodo, las ramas de actividad que más contribuyeron a la generación de empleo en el trimestre móvil septiembre –

noviembre de 2016, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, fueron: Industria, construcción y actividades inmobiliarias.

La generación de empleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas estuvo asociada a la creación de empleo asalariado (formal) cuya contribución es 10 veces más que la del empleo por cuenta propia (informal).

Para las 23 ciudades, las tasas de desempleo más bajas se registraron en Barranquilla A.M. con 7,2 %, Bucaramanga A.M. con 8,3 % y Bogotá con 8,3 %. Las ciudades con tasas de desempleo más altas en el trimestre móvil fueron Quibdó con 16,6 %, Armenia con 14,1 % y Cúcuta A.M. con 13,4 %. 13 de las 23 ciudades registraron tasa de desempleo de un dígito.

Centros poblados y zonas rurales dispersas

En los centros poblados y las zonas rurales dispersas, para el trimestre móvil septiembre – noviembre de 2016, la tasa de desempleo se ubicó en 4,1 %. Es la más baja en los últimos 16 años.

Como se observa en el gráfico, esta tasa estuvo acompañada por altas tasas de participación (61,4 %) y ocupación (58,9 %). En el mismo trimestre móvil de 2015, la tasa de desempleo fue 5,3 % con una participación de 60,7 % y ocupación de 57,5 %.