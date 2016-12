742 mil pasajeros se movilizarán por aeropuertos del país en fin de año

La Aeronáutica Civil continúa con su plan de movilización de pasajeros durante el último fin de semana del año, con el fin de garantizar un servicio óptimo y eficiente debido al alto flujo de pasajeros que se presentará desde hoy 30 de diciembre hasta el 2 de enero de 2017.

En un recorrido por el Aeropuerto El Dorado, el Director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra Varón, realizó una inspección de control de las operaciones aéreas y servicio a las aerolíneas, principal terminal aérea del país en la que se espera se movilicen cerca de 339 mil pasajeros, en el que 227 mil viajarán por rutas nacionales y 111 mil a destinos internacionales. Se prevé que para este fin de semana se movilicen cerca de 742 mil pasajeros por la red de aeropuertos de Colombia.

Para este fin de semana en los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cartagena, Ibagué y otras ciudades se han programado 7.485 vuelos entre nacionales e internacionales.

Desde el pasado 7 de diciembre, fecha en la que se dio inicio a la temporada alta de fin de año hasta el 28 de este mes, se programaron 20.374 vuelos por el país, de los cuales cumplieron su itinerario 18.587, cifra que representa un 91% de cumplimiento, donde más de 1 millón 906 mil pasajeros se trasladaron exitosamente a sus destinos.

La Aeronáutica Civil, hace una serie de recomendaciones a los usuarios del transporte aéreo, como el uso de la tecnología, lo que facilita los procedimientos de chequeo en el aeropuerto, seguir nuestras redes sociales en Twitter: @AerocivilCol y Facebook: Aerocivil/Col, donde encontrará el estado de los aeropuertos y podrá encontrar información vital antes de tomar el vuelo.

Indicaciones en el aeropuerto:

• En vuelos nacionales llegue como mínimo dos horas antes del vuelo para hacer el chequeo y embarque a la aeronave, para viajes internacionales deben contar con tres horas de anticipación. El tiempo de anticipación requerido contempla lo necesario para el registro, filtros de seguridad, manejo de equipajes y cumplimiento del itinerario.

• Cada compañía aérea tiene la potestad de admitir determinado peso, teniendo en cuenta la capacidad de la aeronave. (El equipaje de mano permitido dependerá de las políticas de cada aerolínea, generalmente obedece a las especificaciones de capacidad de las aeronaves).

• En el momento del check in lleve a la mano el impreso de la reserva y documento de identidad para viajes nacionales, para los internacionales debe presentar: tiquete, documento de viaje (pasaporte con los visados pertinentes u otros papeles que exijan los diferentes países Ej., pasado judicial, reserva hotelera, carta de invitación, autorización para la salida de menores, etc.), pago de impuestos de salida del país, carné de vacunas, etc. (Los requisitos de documentación para cada país se lo informan en la embajada o consulado correspondiente).

• Si viaja con niños menores de 12 años lleve a la mano el tiquete aéreo y registro civil o documento de identidad; si es un adulto responsable del menor, además de lo anterior, deberá acreditar la autorización respectiva de ambos padres, para el transporte del mismo.

(No tener la documentación requerida puede ocasionar la negación del embarque.)

• En el equipaje de mano, por razones de seguridad, no está permitido llevar cuchillos, navajas, portacajas, cuchillas plegables o retráctiles, picahielos, tijeras, armas, o juguetes con forma de arma, municiones, explosivos, manoplas; así como aerosoles, geles, líquidos, aceites o productos con consistencias similares a estos. Si tiene alguno de estos elementos las autoridades los confiscarán o retendrán. (Recuerde confirmar con la aerolínea los líquidos y cantidades que le son permitidos llevar).

• No transporte ningún equipaje de personas desconocidas, esta norma es por su seguridad y la de los demás pasajeros.

• Una vez se registre en la aerolínea atienda las instrucciones impartidas en el módulo, diríjase a la sala de embarque señalada. No estar oportunamente en la sala de embarque puede implicar la pérdida del vuelo.

• Si viaja al exterior realice el procedimiento migratorio correspondiente con la suficiente antelación, con esta medida evitará perder el vuelo. (Esté atento a las indicaciones de la aerolínea, pues en casos excepcionales las salas de embarque pueden variar).

En caso de presentar algún inconveniente en los aeropuertos de origen o destino, ubique personal de atención al usuario de la Aerocivil o escriba a quejasyreclamos@aerocivil.gov.co