Distrito refuerza acciones contra el uso de pólvora en fin de año

Termina el año 2016 con una baja en las cifras de lesionados por pólvora en Bogotá, este año se registra una disminución de 4 casos (10,8%) en el número de quemados con relación al mismo periodo del año anterior. Para esta fecha se registraban en 2015 37 personas quemadas y hoy tenemos 33.

De las personas afectadas, 14 son menores de edad, lo que también representa una reducción del 17.7% en el número de casos presentados en comparación con el mismo periodo del año pasado, donde se registraron 17 menores con quemaduras con corte a 29 de diciembre.

En esta temporada, las afectaciones corporales también han sido de menor extensión, afectando en la mayoría de los casos menos del 5% del cuerpo. Los principales agentes acusantes de las lesiones han sido los totes, los volcanes y los llamados “marranos”.

Aunque las cifras son positivas para la capital de la República, donde tan solo se presenta 1 caso de hospitalización en la Unidad de Servicios de Salud –USS- Simón Bolívar, es importante NO bajar la guardia durante las celebraciones de fin de año, donde se incrementan las actividades pirotécnicas.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud invita a los ciudadanos a NO usar pólvora y a tener presentes las siguientes recomendaciones.

No compre ningún elemento pirotécnico: Hay otras formas de divertirse que no lesionan su vida.

No manipule ningún artefacto pirotécnico.

No permita que los menores de edad tengan contacto con pólvora.

Acuda únicamente a los espectáculos de luces programados por el Distrito.

Denuncie en la Línea 123 a los adultos que usan pólvora en sitios distintos a los autorizados por la administración distrital.

Aleje a los menores de la cocina durante la preparación de buñuelos, natilla, chocolates y otros que pueden ocasionar quemaduras.

En caso de presentarse una emergencia, lave el sitio de la lesión con abundante agua y acuda inmediatamente a los servicios de salud.

La Secretaría de Salud también hace un llamado especial a los padres de familia, para que intensifiquen la prevención con los menores de edad, debido a que en esta época aumentan las quemaduras por líquidos calientes y por la acción de la electricidad (al momento de realizar procedimientos para la instalación de luces decorativas).

En caso de presentarse una emergencia por el uso de pólvora, se debe lavar el sitio de la lesión con abundante agua y acudir de manera inmediata a los servicios de salud. La institución de referencia para la atención de estos casos es el Hospital Simón Bolívar, que cuenta con 28 camas para atención de adultos, 18 camas para atención pediátrica y 10 para la atención en cuidados intensivos, todas ubicadas en los pabellones 4 y 7.