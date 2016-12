Repaso a la salud en Colombia en 2016

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Colombia registra un índice en inversión a la salud en relación al Producto Interno Bruto (PIB), mayor que la media de los países de América Latina, y esos recursos son cuidados por el Estado como una “vaca sagrada”, que ha permitido cubrir al 97,6% de la población, y percibido un alivio en los bolsillos de los colombianos en las dos últimas décadas por el rubro de gastos médicos.

El país tiene “la mejor serie estadística de la Región” en cuanto a los esquemas de vacunación más completos, indicó Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y Colombia este año se convirtió en pionero en América Latina, respecto a normatividad en inmunogenicidad, y fue el primer país en el continente en cerrar en 2016 la epidemia de zika.

El gobierno se dedicó en 2016 a socializar en todo el país la entrada en vigencia gradual de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), que “define el norte”, según acemi, y que fue inspirada en el modelo de salud de El Tambo (Cauca); y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), que cambiarán de cabo a rabo el sistema de salud en Colombia y alineará a todos los sistemas dispersos, incluido sanidad militar. La PAIS y el MIAS deberán estar funcionando plenamente en 2019, cuando converjan en la gestión del riesgo. Por su parte ACEMI se plantea más de una decena de preguntas que deben tener eco “para garantizar la operatividad de la implementación de la PAIS”. La ley 1797 del 13 de julio de 2016, sobre Fortalecimiento Institucional del Sector Salud, contiene pócimas casi para todo el malestar del clúster; los pacientes desde el corriente año son el centro del sistema del nuevo modelo de salud de la Ley Estatutaria.

En el 2016 las autoridades de salud estuvieron atareadas en la reglamentación de la Ley Estatutaria de Salud, blindaron la Ley de la acción de tutela, mecanismo al que acudieron más colombianos; concedieron autorización a tres firmas para producir y fabricar derivados medicinales de la cannabis,(extractos, aceites o resinas).

El sector estuvo marcado de numerosos acontecimientos, como la expectativa por la creación del impuesto al consumo de bebidas azucaradas y el tabaco con destino a la salud, apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ; el enfrentamiento entre el recién posesionado fiscal general de la Nación, y el ministro de Salud que cumple 5 años en su cargo, partidario Martínez de las aspersiones aéreas con glifosato para erradicar cultivos de coca, ( fumigaciones suspendidas hace 14 meses), y Gaviria, que está en contra de esa herramienta.

El sector este año tampoco encontró remedio para detener la desnutrición aguda en la zona rural de la alta Guajira, en donde las 17 Entidades promotoras de salud (EPS), y las Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), algunas indígenas, no dan con la comba del palo en el tema de la desnutrición infantil que ha desencadenado en decenas de muertes. San Andrés, islas y el Chocó, son regiones donde la diabetes hace de las suyas, agravado por la ausencia de endocrinólogos en esos departamentos. Aumentó a nivel nacional, la tasa de hospitalización, las cesáreas y el gasto farmacéutico, en tanto que los tiempos de espera no disminuyen, el sistema de dispensación y calidad de medicamentos cojea; no se brindó suficiente atención al 11% de los colombianos que padece problemas auditivos, y en general los usuarios siguen encontrando muros para acceder con fluidez a EPS e IPS.

El cuerpo médico desde el 1º de diciembre se fortaleció en su autonomía; al menos en el régimen contributivo. En adelante a través del aplicativo Mipres, los médicos prescriben medicamentos, procedimientos o dispositivos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (No POS), sin necesidad de autorización. Antes estaban supeditados a los Comité Técnico Científico (CTC), que funcionaron por más de 23 años, y funcionarán, al menos en el régimen contributivo, hasta el 1º de marzo de 2017, y en el subsidiado cuando los alcaldes eliminen los CTC.

Las 8.000 IPS, de las cuales 37 están acreditadas, y las EPS, están en alerta amarilla por la advertencia del gobierno, en el sentido de adaptarse y cambiar, o serán deshabilitadas. Frente a ese ultimátum comenzaron por planear disminuir su cantidad, buscando concentración no dispersión, y organizarse en Rutas Integrales de Atención en Salud, hasta ahora hay ocho. Respecto al eterno debate de las deudas de las EPS a las ESE, unas y otras muestran cifras que no concuerdan. Las deudas entre EPS del Régimen Contributivo, EPS del Régimen Subsidiado y el Estado, sumarían cerca de siete billones de pesos de cartera morosa; siendo las peores pagas en el contributivo Nueva EPS, en el subsidiado Savia Salud, y en el Estado el mayor deudor es el Departamento de Antioquia. En Bogotá, Capital Salud, que se espera sanear en 2017, debe alrededor de 640 mil millones de pesos. Las EPS, en observancia de una orden judicial ofrecieron excusas públicas a los pacientes de alto costo por haberles negado servicios cubiertos por el POS. La Supersalud sancionó 15 IPS por irregularidades en el cobro del SOAT.??

La radiografía del año contempla la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, las decenas de casos de microcefalia en estudio, y el cambio en los procesos de selección de gerentes de hospitales, que lo adelantaban las universidades, y ahora los alcaldes, gobernadores o el presidente de la República, según la categoría del nosocomio. El año estuvo marcado por la tercerización en el sector que perjudica al personal, pues “mientras a los trabajadores les pagan un poco más de 900 mil pesos, las tercerizadoras cobran más de 2 millones”, indicó Anthoc.

Este año se realizó la primera sesión del Consejo Nacional de Salud Mental, hubo cambios en la dirección del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Nacional de Salud (INS), y la Superintendencia de Salud en miras al 2019 fue vigorizada. Esta entidad mantiene en la mira o vigiladas varias ESE´s como el Hospital Fray Luis de León de Plato – Magdalena; el HUS del Caribe, Hospital San José de Maicao, Hospital San Diego de Cereté, y al Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná.

Los gobernadores al unísono se quejan de no contar con suficiente caja para tratamientos no POS en el régimen subsidiado, por lo que en el corriente año se aprobó inyectar más dinero a los departamentos y distritos, proveniente de la ley de licores y los excedentes de rentas; y a los municipios pequeños se les perdona la deuda con el Fosyga.

Los plantones fueron la forma de protestar de las batas blancas, y no los paros declarados ilegales en el sector salud por la Corte Constitucional, y que años atrás desencadenaban en negativa de servicios médicos de todo género. Lo que quedó en el tintero del 2016, entre otras, la ley de donación de órganos devuelta con 7 objeciones por el Gobierno Nacional; la dificultad en suscribir los contratos para atención a la población privada de libertad, el amparo de la población pobre no asegurada, y el proyecto para regular cirugías estéticas.

En La Habana fuera de “ cerrar (en Colombia) una verdadera fábrica de víctimas”, en el Acuerdo Final, se concertó el Plan Nacional de Salud Rural, el Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas, la recuperación emocional de las víctimas de la violencia, y la atención en salud en las zonas veredales. Los excombatientes serán afiliados a la Nueva EPS.

De 2007 a 2013 se graduaron 35 doctores en salud pública en el país, según el Ministerio de Educación, y el porcentaje de doctores en ciencias médicas y de la salud entre 2003 y 2012 fue menos del 10%, indica Colciencias, por lo que la investigación en salud pública se debe fortalecer, concluyó el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, quien subrayó en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que “la presión tecnológica y los altos precios de los medicamentos pueden poner en riesgo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la construcción de equidad.”

@luforero4