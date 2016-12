Sigue la expectativa por el salario mínimo para el 2017 en Colombia

Sigue la expectativa por saber si hay o no acuerdo para el reajuste del salario mínimo. Las partes no lograron un acuerdo, pese a que los empresarios elevaron su propuesta al 7% y los trabajadores bajaron su petición del 14 al 8,5%.

La ministra del Trabajo Clara López señaló que todavía quedan 24 horas por seguir con el consenso, pero advirtió que las negociaciones ya no se harán presenciales, sino telefónicamente.

Luego de seis horas de reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, empresarios y representantes de los trabajadores no alcanzaron una concertación para fijar el incremento del salario mínimo para 2017.

“Pese a que todavía no hay una concertación, los acercamientos han avanzado de manera importante, recordemos que las partes empezaron con una distancia bastante alta, 7,5%, hoy tenemos una diferencia de solo 1,5%. Los empresarios subieron del 6.5% al 7%, y las centrales sindicales bajaron de 14% a 8,5%, es decir, se ha logrado un progreso enorme, y son cifras que aún resisten mejora”, señaló la ministra de Trabajo.

Es de aclarar que mientras la Confederación de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación Democrática de Trabajadores (CDT), propusieron 8,5%; la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ofertó 12%.

El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, sostuvo que, “pese a que hasta ahora no hay acuerdo, los canales siguen abiertos para ver si es posible evolucionar en el tiempo que resta. Como se sabe las dos partes hemos cedido y vemos posibilidades de acercamiento. Queremos decir que esta ha sido una de las negociaciones más trabajadas y adelantadas con mucho afecto, en un ambiente de gran cordialidad: cada parte defendiendo sus puntos de vista, pero desafortunadamente tenemos una coyuntura muy compleja: la reforma tributaria”.

Por su parte, el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, indicó que, “la mesa aún no se ha levantado, continuamos a la expectativa de las conversaciones telefónicas en la búsqueda de un acuerdo, las dos partes hemos dado movimientos importantes que seguramente el Gobierno Nacional tendrá en cuenta. No hemos botado la llave al mar, no hemos cerrado la puerta del todo, y le dijimos a la ministra que 8,5% no era nuestra última palabra, y esperamos hasta última hora que podamos llegar a una concertación”.

Uno de los aspectos importantes que se estudió hoy en la CPCPSL, y en el que estuvieron de acuerdo la Ministra del Trabajo, las centrales sindicales y los gremios económicos, es la posibilidad de cambiar el periodo de negociaciones del salario mínimo para la primera quincena del mes de febrero de cada año, teniendo en cuenta las dificultades que se presentan en diciembre por razones de las festividades navideñas y de fin de año.