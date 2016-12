José David Castellanos pidió máquinas detectoras de metales para UPJ

El Concejal de Cambio Radical, José David Castellanos, advierte que la ausencia de estos equipamientos tecnológicos no puede ser excusa para violar los derechos de las personas, por esta razón, la presencia de las máquinas detectoras de metales cumplen con dos objetivos fundamentales que son, en primera medida el cumplimiento del deber por parte de las autoridades en las Unidades Permanentes de Justicia y en consecuencia no vulnerar los derechos de los reclusos al evitar que tengan que despojarse de su ropa para hacer su inspección al ingreso a estos lugares de justicia.

Castellanos mostró su acuerdo con que es deber de la policía garantizar que no ingrese ningún arma a las UPJ, pero para requisar al desnudo se requiere de la orden de un juez, por lo tanto es un procedimiento ilegal cuando lo hacen al ingreso de las UPJ.

Según denuncias de la ciudadanía y del mismo Ministerio, en esta UPJ hay problemas de: falta de ventilación, espacio, iluminación, y alcantarillado, los teléfonos no sirven (violando el derecho de los detenidos a comunicarse con sus familias) y estos dispositivos de detección de metales no funcionan. Luis Eduardo Suárez, el representante del Ministerio Público en la UPJ de Puente Aranda, puso en conocimiento de la Personería delegada para los Derechos Humanos parte del panorama que allí se vive.

En relación con hacinamiento es claro que no solo se requiere mejora en infraestructura, sino proyección e implementación de una política pública integral, para que las UPJ dejen de funcionar como paños de agua tibia, llenos de delincuentes que no terminan procesados.

Pues, instalar detectores de metales no será suficiente si no se trabaja en reformular las causales de remisión a las UPJ, si no se hace una revisión de protocolos, y se aumenta la auditoría y veeduría sobre los procedimientos.

De acuerdo con la veeduría distrital La sobrepoblación en la UPJ y las URIS es del 95%, por cuanto tienen una capacidad instalada de 355 cupos y hoy hay 691 personas privadas de la libertad.