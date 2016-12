Piensa viajar a otro país: Recuerde que el pasaporte convencional perdió validez

La desinformación y/o la falta de revisión de sus documentos no son excusa para tratar de salir del país sin el pasaporte válido y vigente. En esta época todavía se presentan colombianos en el puesto migratorio con el pasaporte vencido o incluso con el que perdió validez hace más de un año.

“Es que tengo doble nacionalidad y quiero salir con el del otro país; es que hasta ahora me di cuenta que estaba vencido; es que vivo fuera del país y no sabía que el pasaporte había cambiado; es que no sabía que ya no tenía hojas”: estas son algunas de las excusas más utilizadas por las personas que tratan de salir del país sin presentar su pasaporte válido y vigente.

Cada vez que ingresa a Colombia una persona con el pasaporte convencional que perdió validez en noviembre de 2015, los oficiales de Migración Colombia le advierten que para poder salir deberá presentar el pasaporte vigente (el pasaporte electrónico o el pasaporte de lectura mecánica). Es decir, si un colombiano revisa su pasaporte y ve que el suyo tiene hojas de papel de color rosado, la fotografía está a color y va pegada sobre la hoja donde están los datos del titular, tiene el pasaporte que ya perdió validez. Si revisa el pasaporte y ve que sus datos personales están impresos en una lámina de policarbonato donde viene impresa una fotografía a blanco y negro y que además tiene un código de barras, sí cuenta con un pasaporte válido para salir del país.

Tenga en cuenta que para este caso no habrá doble nacionalidad que valga; de conformidad con el Artículo 22 de la Ley 43 de 1993, el ciudadano colombiano que posea doble nacionalidad, en el territorio colombiano, se someterá a la Constitución Política y a las leyes de la República. En consecuencia, su ingreso y permanencia en el territorio, así como su salida, deberán hacerse siempre en calidad de colombiano, por lo tanto deberá tener pasaporte colombiano para el ingreso y la salida del país.

Es por eso que reiteramos la importancia de que revise su pasaporte. Si se da cuenta de que tiene el convencional, el que perdió validez, tramite cuanto antes el nuevo (tenga en cuenta que no se entrega inmediatamente), incluso si es necesario reprograme su viaje; por ningún motivo lo dejarán salir presentando un documento que para la Organización de Aviación Civil Internacional dejó de ser válido hace más de un año.

Para solicitar un nuevo pasaporte en Bogotá por estos días, tenga en cuenta los horarios de atención para fin de año: el 30 de diciembre se atenderá a los usuarios hasta el mediodía y la entrega de los pasaportes que se tramiten ese día se realizará en la jornada hábil después de haber realizado el pago (en ese caso, el 2 de enero de 2017)

El 30 de diciembre, las oficinas de visas y pasaportes en Bogotá solo prestarán servicio hasta el mediodía (http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/30-diciembre-oficinas-visas-pasaportes-bogota-solo-prestaran-servicio-mediodia)

Los pasaportes expedidos a partir del 15 julio de 2010, continúan vigentes hasta la fecha de su expiración que aparece en la hoja de datos.

Bogotá

El trámite en la capital del país se puede realizar en dos oficinas ubicadas en la sede norte: Avenida 19 No. 98-03, Edificio Torre 100 y en la sede de la Calle 53: Calle 53 No 10-60/46 Piso 2. Para información de requisitos y lugares de expedición puede visitar la página web de la Cancillería http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes

Otras ciudades en Colombia

Para los colombianos que están en otras ciudades del país, la Cancillería realizó convenios con 28 gobernaciones para que los habitantes de sus departamentos puedan tramitar los pasaportes directamente en sus sedes. Es importante que consulte el horario de atención en las gobernaciones y los puntos de pago de los impuestos departamentales y el valor de los mismos.

Fuera de Colombia

Si usted vive fuera del país el trámite puede adelantarlo en cualquiera de los Consulados de Colombia en el exterior.

https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/Misiones/enExterior.aspx