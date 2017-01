Samsung presenta el Galaxy A 2017 con dos cámaras de 16 megapixeles

Samsung Electronics presentó la nueva familia de la serie Galaxy A, que incluye teléfonos en referencias A7 de 5,7 pulgadas, A5 de 5,2 pulgadas y A3 de 4,7 pulgadas. Los equipos cuentan con diseños exclusivos, desempeño potente y comodidad vanguardista.

Los nuevos Samsung Galaxy A 2017 tienen un diseño ergonómico, estructura metálica de la más alta calidad y un diseño trasero exclusivo en vidrio 3D, que resalta la innovación y el esfuerzo de la compañía surcoreana por suplir las necesidades de los usuarios actuales.

“En Samsung aseguramos que nuestros usuarios tengan los más avanzados productos del mercado. La nueva serie Galaxy A es una evidencia de esto. Hemos integrado nuestro único enfoque a diseño, así como las características que los clientes Galaxy disfrutan para proporcionar desempeño avanzado sin comprometer el estilo”, asegura DJ Koh, Presidente del Negocio de Comunicaciones Móviles en Samsung Electronics.

Los nuevos modelos Galaxy A cuentan con cámaras mejoradas -delantera y trasera de 16 mega píxeles-, más estables y con sistema de autofoco con precisión, que mejoran la experiencia al momento de capturar momentos únicos y con la mejor calidad de autorretrato (selfie), incluso en condiciones de baja luz. Ahora los usuarios podrán tocar cualquier lugar de la pantalla para tomar una foto de alta resolución con el botón flotante de la cámara y usar el monitor como un flash delantero para retratos más brillantes. La cámara en el Galaxy A ofrece una UX simplificada, que incluye un toque fácil para cambiar rápidamente los modos o filtros instantáneos para activar los efectos de imagen. Además, los usuarios podrán hacer uso de las opciones Food Mode (Modo de Alimentos) para optimizar las fotos y mejorar el color de las imágenes.

Las nuevas referencias Galaxy A están disponibles en cuatro modernos colores que incluyen Black Sky (Cielo Negro), Gold Sand (Arena Dorada), Blue Mist (Neblina Azul) y Peach Cloud (Nube Durazno) y por la primera vez en esta serie, los usuarios estarán protegidos ya que los nuevos modelos Galaxy A 2017 cuentan con certificación de protección IP68, lo que le permite soportar condiciones del clima, incluyendo lluvia, sudor, arena y polvo, haciendo del dispositivo el adecuado para cualquier actividad o situación.

La nueva serie Galaxy A proporciona una memoria con mayor capacidad, así como almacenamiento expandible con compatibilidad de micro SD de hasta 256GB. Con una vida más larga de la batería para seguir el ritmo de los estilos activos de vida de los usuarios y sistema de carga rápida, el dispositivo se convierte en el aliado de los usuarios en todo momento y lugar.

Además, está equipado con puerto USB Tipo C reversible para fácil conectividad incluyendo recarga sin demoras. También cuenta con Always on Display para que los usuarios puedan rápidamente dar una ojeada en la hora y calendario sin tener que desbloquear el dispositivo, ahorrando tiempo y batería.

Con Samsung Pay, los usuarios pueden realizar pagos seguros y protegidos desde el móvil casi en cualquier lugar a través de la Transmisión Magnética Segura (MST, por su sigla en inglés, Magnetic Secure Transmission) y la tecnología de Comunicación de Campo Cercano (NFC, por su sigla en inglés, Near Field Communication), y fácilmente hacer una copia de seguridad de los datos e imágenes a través de Samsung Cloud. Con un alto sistema de seguridad, los usuarios pueden separar los datos privados y mantener los contenidos seguros en un Secure Folder que es compatible con la autenticación biométrica.