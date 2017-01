A declarar exsecretaria de Hacienda y exsecretario general de la Gobernación de Santander

El ente de control busca establecer si los investigados incurrieron en falta disciplinaria por presuntamente reconocer incentivos a 38 funcionarios adscritos a la Secretaría de Hacienda y Secretaría General de la Gobernación de Santander por apoyar las labores de cierre de la vigencia 2011, por valor de $28.200.000.

De acuerdo con el organismo de control, las pruebas documentales, demostrarían que los sujetos disciplinables habrían hecho estas concesiones pecuniarias argumentando que los funcionarios de sus despachos habían trabajado jornadas extensas, incluidos sábados y domingos durante el mes de diciembre de 2011, al parecer, sin ninguna otra consideración que hiciera referencia al Sistema de Estímulos que para la época de los hechos regía para reconocer este tipo de beneficios económicos.

Los citaros, la señora Ana Milena Alfonzo Amaya en su condición de secretaria de Hacienda, y a Jaime Ordóñez Ordóñez, en calidad de secretario general de la Gobernación de Santander, para la época de los hechos, deberán comparecer a través de audiencia pública.

Con su proceder los señores Alfonzo Amaya y Ordóñez Ordóñez podrían haber desconocido el Decreto 243 de 2006 que contempla en su artículo 30 “Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y el de los equipos de trabajo, se determinará con base en la evaluación de los resultados del trabajo en equipo, de la calidad del mismo y de sus efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo”.

Consideró el Ministerio Público que, posiblemente, no se tuvo en cuenta que para acceder a los incentivos los destinatarios de tales beneficios debían cumplir unas exigencias a saber, según lo contempla el citado decreto en su artículo 32: los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos institucionales: Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un año, no haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección y acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año inmediatamente anterior.

Posiblemente quienes ejercían funciones como ordenadores del gasto afectaron el erario departamental, toda vez que en ninguna normatividad que regula el sistema de estímulos para las entidades públicas se consigna que por cumplir las funciones propias de un cargo, los funcionarios puedan percibir una remuneración adicional.

La falta endilgada a los entonces funcionarios fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa gravísima, por considerar que posiblemente violaron reglas de obligatorio cumplimiento.

La audiencia tendrá lugar el 4 de enero de 2017, a partir de las ocho de la mañana 8:00 a. m., en el auditorio de la Procuraduría Regional de Santander ubicado en la calle 37 nro. 12-08 de la ciudad de Bucaramanga.