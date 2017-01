Aumentaron los casos de menores lesionados con líquidos calientes en Bogotá

Durante la temporada vacacional de fin de año, la Secretaría Distrital de Salud registró un leve aumento en los casos de quemaduras en menores de edad por líquidos calientes en la Unidad de Servicios de Salud (USS) Simón Bolívar, al pasar de 10 casos en 2015 a 14 en 2016.

Aunque las cifras consolidadas anuales reportan una disminución de 63 casos (239 ocurrieron en 2015 y solo 176 en 2016), la Secretaría de Salud hace un llamado a los padres de familia para que tomen medidas preventivas con los menores de edad durante esta temporada, alejándolos de la cocina cuando se estén preparando alimentos que pueden ocasionar quemaduras durante su preparación.

A estas cifras, se suman las registradas a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias-CRUE-, las cuales indican que en promedio se registran 1.000 accidentes caseros al mes, que involucran a los niños y niñas bogotanas y están relacionados principalmente con la manipulación de fósforos, velas, cuchillos, tijeras, estufas, ventanas sin seguro, productos tóxicos reenvasados en botellas de jugo o gaseosa, conexiones eléctricas sin protección y acceso a superficies húmedas.

Este tipo de accidentes, que representan el cuarto motivo de consulta en los servicios de urgencias de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, pueden prevenirse si se tienen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Restrinja el acceso de los menores a la cocina.

Aleje a los niños durante la preparación de alimentos pueden ocasionar quemaduras durante su preparación.

Revise la temperatura del agua antes de bañar a los menores.

Cierre los conductos del gas.

No deje la gasolina o líquidos inflamables al alcance de los niños.

Aleje a los niños de la zona de planchar.

No permita que los niños y niñas jueguen sobre sillas, mesas ni muebles.

Fije firmemente a la pared estanterías y repisas.

Proteja las puntas de las mesas.

Coloque protectores o cubra con cinta los tomacorrientes.

No deje armarios o cajones abiertos.

Utilice antideslizantes para pisos, baldosas y duchas.

Coloque barandas en escaleras, balcones y ventanas.

Prohíba a los menores jugar con: fósforos, velas y herramientas.

No deje al alcance de los niños elementos cortopunzantes.

No coloque en los cajones, herramientas, cuchillos y tijeras con las puntas hacia arriba.

Guarde los medicamentos en sus envases originales y fuera del alcance de los niños.

Recuerde que los accidentes más comunes en las viviendas son:

Trauma y fractura: por golpes contundentes con objetos pesados que caen desde lo alto o generan tropiezos. Algunos de estos incidentes son casos maltrato infantil reportados como accidentes caseros.

Heridas: por objetos corto punzantes (cuchillos, cuchillas, bisturís o tijeras).

Intoxicaciones: por ingerir fósforo blanco, raticidas, medicamentos o insumos de aseo.

Caídas: en escaleras, balcones, terrazas, sillas y superficies resbalosas.

Quemaduras: por líquidos y vapores hirvientes, fogones, fósforos, encendedores y planchas.