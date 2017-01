Ley para aumentar edad de retiro forzoso de servidores públicos entra en vigencia

Esta Ley fue sancionado por el presidente Santos y aumenta la edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos. El aumento quedó de los 65 a los 70 años.

Margarita Restrepo, congresista del Centro Democrático y autora del proyecto, señaló que: “esa edad de retiro máximo se puede postergar de manera voluntaria, no es obligatorio que un funcionario público se acoja a este nueva ley, el funcionario decide si quiere o no continuar en el cargo. Además es importante tener en cuenta que la tendencia en el mundo es que no haya edad de retiro forzoso”.

Y agregó que: “No es competencia, todo lo contrario, aumenta la productividad y no compite con el trajo joven. Cuando una persona contrata a un hombre de 26 años busca unas características precisas, muy distintas a cuando se contrata a una persona de 60 o 65 años, entran entonces a complementarse”.

Esta ley busca incluir a funcionarios de cargos públicos y privados de características públicas, por ejemplo los notarios. Caso contrario, esta ley no cubre, por ejemplo, al contralor general.

Por último la representante dijo que la ley entra en vigencia desde su sanción y señaló que quienes estén cercanos a cumplir los 65 años, durante los próximos 6 meses luego de sancionada, no serán cobijados con la esta norma.