ONU calificó de inapropiada la participación de observadores en fiesta de las FARC

La misión de la ONU en Colombia rechazó que algunos de sus miembros bailaran con guerrilleros de las FARC, como se ve en un video tomado durante la celebración de año nuevo en una zona de preagrupamiento de guerrilleros.

“Este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la Misión. La Misión de la ONU en Colombia tomará las medidas que correspondan”, indicó la entidad internacional en un comunicado.

“La Misión de la ONU en Colombia reitera a la opinión pública su total compromiso con una verificación objetiva y rigurosa del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas”, agregó la nota oficial.

En el polémico vídeo se observa a integrantes de la misión de Naciones Unidas bailando con guerrilleros de las FARC, durante el festejo de fin de año, en un punto temporal de preagrupamiento en el departamento de la Guajira.

Este hecho sin precedentes puede advertir como será la “seriedad” de @MisionONUCol para recibir las armas de FARC:pic.twitter.com/DjWg8nqkz7 — Jaime A Restrepo R (@_El_Patriota) 2 de enero de 2017

Los integrantes del organismo, a los que se identifica en las imágenes por sus chalecos azules, son los encargados de monitorear el cumplimiento del cese al fuego y hostilidades bilateral, vigente desde agosto y sellado en el pacto que busca superar medio siglo de conflicto armado.

La oposición en cabeza del partido Centro Democrático lamentó el hecho con los verificados de la ONU y aseguraron que eso demuestra que no se puede confiar en el proceso de verificación que realizará esa entidad a las zonas donde se agruparán los rebeldes para luego entregar las armas.

La representante del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aseguró que no se puede confiar en la verificación que está haciendo el organismo.

“Es una vergüenza eso que pasó, la ONU debe demostrar que hace su papel con seriedad y no estar participando en parrandas navideñas. La ONU es una empresa burocrática internacional que no tiene sentido”, señaló Cabal.

A su vez, el senador conservador Juan Diego Gómez, cuestionó el comportamiento de los agentes verificadores. “Eso genera muchísima desconfianza. Es un manto de duda sobre la efectividad del proceso que se está adelantando. El Gobierno debe tener controles para que eso no pase”, señaló

Por su parte, el senador del Partido de la U, Armando Benedetti, lamentó que la oposición haya aprovechado el suceso para criticar las acciones que realiza la ONU.

“Tampoco la oposición debe dramatizar las cosas como lo están haciendo. Bailar y tomar (beber) no está prohibido y debemos celebrar que estén bailando y no ‘echando bala’. Creo que no podemos caer en el error de decir que por esas cosas se dañó el proceso de paz”, expresó.

La guerrilla de las FARC se concentra en sitios aledaños a las 26 zonas donde, en un plazo máximo de seis meses, deberán dejar las armas, bajo supervisión de Naciones Unidas, y regresar a la vida civil.

Para estas labores, la Secretaría General solicitó al Consejo de Seguridad el despliegue de 450 observadores internacionales, de los que 280 ya llegaron al país. Los miembros de la ONU forman parte de una misión tripartita en la que también participan el gobierno y las FARC.