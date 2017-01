Padre de Yuliana Samboní exige que involucrados en asesinato de su hija paguen con cárcel

Juvencio Samboní, hizo hoy un llamado a la justicia colombiana para que todas las personas que están involucradas en el homicidio de su pequeña hija paguen con cárcel y penas ejemplares.

Y solicitó que no se negocie la libertad de aquellos que participaron del secuestro, tortura, violación, muerte, e incluso ocultamiento del cuerpo de su hija Yuliana.

Samboní dijo que este miércoles, al cumplirse un mes del horrible asesinato, se llevarán a cabo actos conmemorativos en el departamento del Cauca.

Y agregó que esta misma tarde se realizará una ceremonia religiosa en recuerdo de la niña, a la que asistirán todos los familiares de Yuliana, que viven en el Cauca.

De la decisión judicial que se dio ayer martes para los hermanos del asesino de su hija, Samboní señaló que está bien que no los dejen salir del país, pero también remarcó que si son hallados responsables de la muerta de su hija o si se considera que participaron en algún delito con relación al hecho, deben pagar con cárcel.

Samboní señaló que: “Está bien la justicia, pero también sería bueno que si ellos tuvieron que ver, que paguen con cárcel porque solamente es que no vayan a ningún lado, yo creo que no es una condena, porque igual pueden viajar por todos lados y eso no sería justicia”.