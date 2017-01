Sara Uribe habló de su relación clandestina con Freddy Guarín

La modelo y presentadora Sara Uribe rompió el silencio que guardaba sobre su relación clandestina con el jugador Freddy Guarín. A través de redes sociales, Uribe reveló detalles de su amorío con el futbolista.

A través de su página en Facebook, Sara Uribe publicó un posteo donde explica las circunstancias que rodearon su relación con Freddy.

De acuerdo con la presentadora, la publicación la hizo “para cerrar un ciclo y comenzar el año nuevo debo agradecerle a todos ustedes su apoyo y su linda energía”.

Uribe señaló que dejó entrar a Guarín a su vida después de terminar una relación de cuatro años, con el cantante Daniel Calderón, de la que aprendió muchas cosas que nunca se borrarán de su mente.

“Tuve una relación con una persona que marcó mi vida por siempre, fueron 4 años de aprendizaje de crecimiento de vivencias que nunca se borrarán, con problemas como todas las relaciones. Terminábamos, volvíamos, nos amábamos, nos odiábamos pero lo superábamos hasta que un día se quebrantó tanto que después de intentarlo varias veces decidí no continuar. Y es acá cuando permito que entrara a mi vida una persona que me sacó sonrisas pero la verdad fueron más lagrimas. Este caballero me denigró como mujer y acabó con mi imagen dejándome por el suelo y en burla de un país”, indica la nota publicada en la red social.

Por último Sara deseó para Freddy Guarín y su esposa Andreina Fiallo éxitos en su relación. “De corazón deseo amor verdadero, tolerancia y mucha comprensión entre ellos… Lo que Dios une que no lo separe el hombre, el hombre señor no una mujer”.