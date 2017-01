Con 1.200 policías reforzarán éxodo y retorno en el puente de Reyes en Cundinamarca

Un trabajo interinstitucional adelanta el gobernador, Jorge Emilio Rey Ángel, con el propósito de garantizar un amplio despliegue en los diferentes corredores viales del departamento, permitiendo así óptimas condiciones para el ingreso y salida ágil de los viajeros durante su paso por el territorio cundinamarqués.

“Estamos empeñados en brindar las condiciones de seguridad y movilidad necesarias para garantizar el retorno o salida del departamento de miles de turistas. Es por tal motivo que hemos dispuesto cerca de 1.200 unidades de policía para regular y facilitar la movilidad; reversibles desde las 12 m. del lunes 9de enero; los principales peajes contarán con 312 “cangureras” para agilizar los pagos y se dispondrá de 23 ambulancias, 35 carros-taller, 37 grúas, maquinaria amarilla y operarios en las carreteras”, señaló el gobernador Rey Ángel.

El primer mandatario departamental y el Teniente coronel, Fernando Alonso Moreno, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Cundinamarca, establecieron, junto con las concesiones viales del departamento y los organismos de tránsito, un plan de trabajo que brindará las condiciones necesarias para minimizar la ocurrencia de accidentes en las vías, dado que se proyecta una circulación aproximada de 1.200.000 vehículos por los corredores viales del departamento en estas fechas.

Reversibles desde las 12 m. del lunes 9 de enero

Bogotá-Fusagasugá-Girardot; Bogotá-Villavicencio; Bogotá-Barbosa; Bogotá-Tunja; Bogotá-Villeta y, en especial, en coordinación con la Policía de Carreteras, el tramo Villeta-Guaduas.

Es importante recordar que en la vía Mosquera-La Mesa-Anapoima existen algunos sectores en obra con reducción a un solo carril en el km 78, la Gran Vía, por lo cual la administración departamental les sugiere a los viajeros tomar vías alternas. Sin embargo, la vía contará con reversible desde las 11:00 a.m.

Por último, el gobernador Rey hizo las siguientes recomendaciones:

Iniciar el regreso el domingo 8 de enero. De no ser posible, el lunes festivo en horas de la mañana.

Llevar el dinero exacto para pagar el peaje para evitar demoras en la operación.

No conducir en estado de embriaguez ni cansados.

Tener en cuenta las líneas de atención 123 y # 474 que prestan asistencia las 24 horas.

Revisar las condiciones tecnicomecánicas de los vehículos.

Tener la documentación al día.

No consumir bebidas embriagantes.