Diva Jessurum desmintió rumores sobre supuestas cirugías

La presentadora de farándula del Canal Caracol, Diva Jessurum, desmintió por redes sociales los rumores sobre supuestas cirugías que se habría hecho para lograr la figura que ha lucido durante los últimos meses.

La polémica inició luego que una seguuidora afirmara por la red social Instagram que la presentadora lucía su esbelta figura gracias a varias intervenciones estéticas que se habría realizado..

Ante el comentario, Diva respondió: “A usted no le consta nada. Así que no hable sin saber. ¿Por qué las mujeres sienten ira al ver a otras bien? ¿Por qué no se sienten felices por las otras? La invito a que desarme su corazón, a que deje la envidia, a que no intente opacar o dejar mal a otras mujeres que sí han logrado lo que usted no ha podido”.

La comunicadora además agregó: “Me hace sentir muy orgullosa que creas que tengo cirugías en el cuerpo, senos y quijada. Me hace feliz, súper feliz. Porque significa que para ti estoy muy bien. Muy a tu pesar y a tu superanálisis, no las tengo. Lamento desilusionarte”.

En 2016 Diva sorprendió a sus seguidores y también a sus televidentes gracias a su pérdida de peso. Bajó 12 kilos.