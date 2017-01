Evite estafas a la hora de alquilar inmuebles por internet

Según estudios recientes, en los motores de búsqueda de internet se han incrementado las reservas de hoteles y casas campestres en ciudades como Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Medellín, Cali, Eje cafetero y Villa de Leyva.

Hoy con la tecnología los procesos para la búsqueda y elección de fincas, casas e inclusive hoteles para las vacaciones son más sencillos. Sin embargo, muchas personas dudan en utilizar las plataformas online para este fin por desconfianza y miedo a sufrir una estafa.

Por eso, OLX realizó una lista de recomendaciones para que quienes quieran rentar un inmueble o ponerlo en alquiler, lo puedan hacer de manera eficiente y segura.

Consejos para el comprador

1. Pida más fotos de la casa.

2. Si la casa está en un conjunto cerrado, pida el teléfono y comuníquese con la portería para pedir referencias del dueño de la casa. Busque la información del conjunto en Internet.

3. Si es posible, pídale el favor a un conocido que esté por la zona que vaya hasta el lugar en el que se encuentra la casa.

4. No pague sin antes cerciorarse que la casa existe y que la persona con la que ha hablado es efectivamente el dueño.

5. Dejar las condiciones del alquiler de la casa por escrito.

6. Si la casa está en un conjunto cerrado, verifique su existencia. Puede hacerlo haciendo una búsqueda por Internet.

7. Si el anuncio tiene un precio muy bajo, es un indicio para sospechar. Los precios en esta temporada están elevados y un precio económico debería alarmarlo.

8. Agendar una cita con el dueño de la casa en un lugar público.

9. Obtener la documentación del arrendatario le dará una mayor tranquilidad. No olvide solicitar una copia de la cédula.

Consejos para el vendedor

1. Envíe pruebas de que el inmueble se encuentra a su nombre.

2. Si es posible, incluya referencias de anteriores inquilinos.

3. Es importante que el depósito de propiedad no exceda el 15% del valor total del inmueble y pídale al inquilino que lo pague una vez llegue.

4. Al momento de entregar la casa es ideal que alguien se encuentre ahí para mostrar la casa

5. Esté dispuesto a que la propiedad la revise un tercero que esté vinculado con el comprador. De esta manera genera credibilidad y le brinda seguridad a su futuro inquilino.

6. Incluya en el anuncio la información de contacto de la propiedad. Si está en un conjunto cerrado, incluya los teléfonos de la portería.

7. No olvide incluir fotos de todos los espacios de la propiedad.

8. La descripción de su propiedad debe ser acorde con lo que se va a encontrar el inquilino. Incluya los mayores detalles posibles.

9. Obtener la documentación del inquilino le dará una mayor tranquilidad. No olvide solicitar una copia de la cédula.