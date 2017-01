Ejército desmiente atentado con carro bomba en Bogotá

El comandante del Ejército Nacional general Alberto Mejía aclaró que frente a un supuesto comunicado que viene circulando en algunas unidades militares y de Policía sobre la alerta de un atentado con carro bomba en la capital es totalmente falso.

El alto Oficial precisó que parecería un documento tipo radiograma que le da a la Fuerza Pública una alerta, pero descartó su autenticidad, ya que para el manejo de una información tan delicada se requiere que estos documentos sean cifrados, para una mejor interpretación por parte de los expertos en inteligencia.

“No es más que una filtración y se va a investigar, es falso y no se puede establecer alguna amenaza que pueda afectar a la ciudad, no es una información de inteligencia real, no es el protocolo que se sigue frente a una amenaza como estas”, advirtió Mejía.

El comandante del Ejército señaló que esto no quiere decir que no se haga el análisis de inteligencia pertinente, aunque no deja de ser una alarma y por eso llamó la atención a sus hombre a que deben estar despiertos frente a cualquier tipo de información.

“El mensaje es estar atentos a estos mensajes, no pueden haber inteligencias aisladas y por lo tanto deben ser manejadas de manera conjunta”, insistió el general Mejía.

Finalmente, agregó que hay centros que fusionan esta información y que todos los organismos de seguridad deben aunar esfuerzos para cerrar la brecha a cualquier amenaza.