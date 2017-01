Madre que amarró a su hijo en Córdoba dijo que ella recibió los mismos castigos

Luego de que se hiciera viral un video de un menor amarrado a un poste en una casa de Córdoba, Montería, la madre del menor, que hoy se muestra arrepentida, dijo haber tenido dos razones: “porque varias veces casi me lo atropella una moto y porque me votó la comida del medio día y votó el agua de tomar”.

Y explicó que amarró al niño para no agredirlo físicamente, porque el niño, según ella, no quería obedecerle. Shirley Martínez, como de llama la señora, asegura que cuando fue niña también recibió maltratos por parte de su padre.

La alterada mujer señaló que: “Cuando yo no quería obedecer, cuando era pequeña me amarraban en un palo, en el sol me amarraban a mí”. Y dijo que esto no fue razón para hacer lo mismo con su hijo.

La mujer agregó que: “cuando chiquita yo si fui maltratada, mi papá me pegaba”.

La mamá del pequeño tiene 22 años de edad y espera que su hijo vuelva al seno de su familia, y manifiesta que actualmente está bajo el cuidado de una madre sustituta del Bienestar Familiar.