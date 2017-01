“A Venezuela no le da consejos nadie en este mundo”: Maduro a cancillería colombiana

El presidente de Venezuela Nicolas Maduro acusó este domingo a la cancillería de Colombia de querer dar consejos a su país sobre asuntos internos, esto lo advirtió en su programa radial “En Contacto Con Maduro”.

Maduro dijo que: “Como a veces sale la cancillería colombiana a tratar de darle consejos a Venezuela, no, no, no, párenme eso compadre, a Venezuela no le da consejos nadie en este mundo, Venezuela es soberana, independiente”.

Y dijo que Venezuela juega un papel importante en las negociaciones de paz con el Eln con total reserva: “Nosotros hacemos gestiones secretas todos los días por la paz de Colombia y no salgo yo a decir, hice esto, no, y jamás saldré”.

Señaló además que: “Muchos mensajes de la frontera, la gente deseando echar gasolina bonita y de calidad como la de Venezuela”.

También hizo referencia a los beneficios de la gasolina hecha en el país, en una crítica velada a la gasolina vendida en Colombia.

Al respecto señaló: “No te daña los pistones, no te daña el motor, no viene con azufre, no viene con agua chimba, no viene con plomo, no viene de un envase a otro donde se le mete el sucio y te daña el carro, la gasolina viene limpiecita”.

Anunció que pronto se abrirá la frontera a los vehículos, y anunció otras decisiones para éste lunes en pro de una “frontera de paz”, con Colombia.