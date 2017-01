Hijastra de Fernando Merchán dijo sobre su padre: “Siento que lo indujeron a que se suicidara”

La hijastra del vigilante fallecido del edificio Equus 66, Olga Casallas, dijo este martes que su padrastro, Fernando Merchán, era un gran hombre y sostuvo además que se han tergiversado los hechos en el caso del crimen de la niña Yuliana Samboní.

Casallas señaló que: “Nunca pensamos que mi papá tomara una decisión así” y describió a su padre como: “un hombre sencillo, humilde, trabajador, servicial, buen papá, buen esposo y un buen ser humano en todo el sentido de la palabra”.

Y agregó que: “fue siempre respetuoso, fue mi papá, fue quien me crió. No tengo nada malo que decir; era enojón cuando debía hacerlo”.

Casallas hizo a una cadena radial una descripción de los días posteriores a la muerte de la menor: “Al día siguiente aclaró en la indagatoria que nunca había visto a la niña” pero “en la empresa el supervisor le dijo que él tenía responsabilidad en lo sucedido”.

Y continuó diciendo que: “A él no le gustaba hablar mucho del tema. Yo le hablé el martes en la noche. Me dijo que no podía hablar porque estaba recibiendo puesto a donde lo trasladaron, él no comía, no dormía bien, estaba retraído”.

También señaló que: “El jueves que fue festivo nos vimos. El tenía los ojos rojos, me dijo que tenía unas gotas. Lo abracé, sentí su tristeza y le dije que lo amaba mucho, que no se preocupara que todo iba a estar bien. Esa fue la última vez que lo vi con vida”.

Y contó cómo fue el drama vivido por la familia con el suicidio de Merchán y dijo que decidió hablar “para limpiar el nombre de mi papá”.