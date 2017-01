La La Land: la gran triunfadora con siete Premios Globos de Oro

Damien Chazelle fue el gran ganador de la edición número 74 de los Premios Globo de Oro entregados en Los Ángeles con su película La La Land: Ciudad de Sueños, la cual recibió las siete estatuillas a las que estaba nominada; filme que los colombianos pueden disfrutar actualmente en cines.

La ceremonia de Los Globo de Oro -que son entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y son considerados la antesala del Óscar- fue conducida por el comediante Jimmy Fallon. La noche comenzó con una parodia realizada por celebridades como Nicole Kidman y Justin Timberlake, quienes hicieron su propia versión de varios temas musicales de la gran ganadora de la noche, La La Land: Ciudad de sueños.

Equipo de La La Land: Ciudad de Sueños. Fotografía publicada en the Guardian (Getty Images).

La La Land: Ciudad de Sueños fue la única película que obtuvo todos los premios a los que fue nominada, siendo la que tenía más posibilidades en esta edición de los Globos de Oro. Además, rompió el récord de seis premios por película que ya ostentaban Expreso de Media Noche (1979) y One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1976).

Al ganar la estatuilla como Mejor Película Musical o de Comedia La La Land: Ciudad de Sueños se suma a las icónicas Tootsie, Yentl, Evita, Mouling Rouge, Conduciendo a Miss Daisy y más recientemente Los Miserables.

Emma Stone recibió su primer Globo de Oro gracias a su interpretación de Mía, una actriz que como muchas es rechazada en varias audiciones, personas a las que Stone dedicó este premio, afirmando que la esperanza y la creatividad son el motor que permite a estos soñadores seguir tras sus metas; la esencia de La La Land: Ciudad de Sueños. Antes de esto había sido nominada por su trabajo en Birdman (2015) y Se dice de mi (2011). Jodie Foster, Cate Blanchett, Helen Mirren y por supuesto Merryl Streep, quien anoche recibió el reconocimiento a toda una vida dedicada a la actuación, también han recibido este premio por sus trabajos.

Ryan Gosling, protagonista de La La Land: Ciudad de Sueños, ha recibido cuatro nominaciones a los Globos de Oro por sus actuaciones en Lars and the real girl (2008), Blue Valentine (2011) y en 2012 obtuvo dos posibilidades de acceder a la estatuilla por su participación en Estúpido y loco amor; pero no fue sino hasta que interpretó a Sebastián, el músico soñador que vive en Los Ángeles, que pudo quedarse con el galardón. Marlon Brando, Al Pacino, Jack Nicholson y Leonardo DiCaprio son parte del club de los que han sido reconocidos por sus actuaciones con un Globo de Oro. Su discurso fue uno de los más comentados al referirse a su esposa, sus hijas y su cuñado quién perdió la batalla contra el cáncer.

Por su parte, Damien Chazelle, recibe por primera vez dos nominaciones para estos galardones y ganó en ambos apartados: Guionista y Director. Su notoriedad comenzó gracias a la aclamada Whiplash, que dirigió y escribió también y por la que fue nominado al Óscar. Lo anterior demuestra que este joven de apenas 31 años tiene un gran futuro en la industria del cine. Ahora se prepara para dirigir un drama biográfico acerca de la vida del astronauta Neil Armstrong, que también protagonizará Gosling. Con estos reconocimientos Chazelle entra en la honrosa lista a la que pertenecen importantes directores que a la vez son guionistas como Oliver Stone (JFK, Pelotón), Francis Ford Coppola (El Padrino), Martin Scorsese (Buenos Muchachos) y Alejandro González Inárritu (El Renacido), solo por destacar algunos.

El Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora fue recibido por Justin Hurwitz y representa un gran triunfo para este compositor que lleva muchos años trabajando con Chazelle. Se conocieron en la universidad donde fueron compañeros de cuarto y juntos han realizado tres largometrajes hasta la fecha. La banda sonora de La La Land: Ciudad de Sueños fue grabada en vivo y en ella participaron más de 90 artistas, entre músicos y cantantes.

Por su parte la canción ganadora “City of Stars” fue escrita a seis manos, por un lado Justin Hurwitz creó la melodía y los conocidos compositores de Broadway, Benj Pasek y Justin Paul, escribieron la letra.

Durante la gala se hicieron homenajes a fallecidas personalidades del mundo del cine y la televisión, en especial a Carrie Fisher y su madre Debbie Reynolds, esta última protagonizó Cantando bajo la lluvia al lado de Gene Kelly, película que inspiró a Damien Chazelle y fue una gran referencia para preparar los papeles de Emma Stone y Ryan Gosling.

La La Land: Ciudad de Sueños ganó en las siguientes categorías:

MEJOR PELÍCULA MUSICAL O COMEDIA – LA LA LAND

MEJOR ACTOR MUSICAL O COMEDIA – RYAN GOSLING

MEJOR ACTRIZ MUSICAL O COMEDIA – EMMA STONE

MEJOR DIRECTOR – DAMIEN CHAZELLE

MEJOR GUION – DAMIEN CHAZELLE

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL – JUSTIN HURWITZ, BENJ PASEK, JUSTIN PAUL POR EL TEMA “CITY OF STARS”

MEJOR BANDA SONORA – JUSTIN HURWITZ