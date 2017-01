Más de 100 conductores no respetaron el pico y placa en Bogotá

En la mañana de este martes fueron impuestas más de 100 órdenes de comparendo a quienes infringieron la norma. Kennedy, Restrepo y Fontibón fueron las localidades donde más se registraron transgresores a la norma.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, en coordinación con la Secretaría Distrital de Movilidad, verificarán que la implementación de la medida de Pico y Placa se cumpla en toda la Ciudad Capital, como lo determina el nuevo decreto 515 del 22 de noviembre de 2016, por medio del cual “se toman medidas para el mejor ordenamiento del tránsito en las vías públicas de todo el perímetro del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”.

Quienes sean sorprendidos infringiendo la norma que de acuerdo con lo estipulado en uno de los apartados de la Ley 769 de 2.002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) deberán cancelar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes es decir 368.900 pesos, valor estipulado para quienes cometen la infracción C.14 “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”, sumado a esto el vehículo será inmovilizado.

Este nuevo decreto modifica el artículo 3 del decreto anterior, donde se hacia la excepción de pico y placa para las zonas sur y norte de la ciudad, es decir que ya no habrá zonas de restricción en el perímetro urbano, sin embargo, durante

10 días hábiles en los sitios que anteriormente no se aplicaba la medida se realizarán ordenes de comparendo pedagógicos para que los infractores acudan ante la Secretaría Distrital de Movilidad para adelantar un curso educativo, no obstante quien no adelante mencionada capacitación, deberá cancelar cerca de 123.000 pesos, valor equivalente a 5 salarios mínimos diarios vigentes; una vez culmine este periodo pedagógico, es decir a partir del día 24 de enero de 2.017, el valor de la infracción será de 368.900 pesos y el vehículo será inmovilizado.

Los horarios seguirán siendo los mismos, es decir en la mañana de 6:00 a 8:30 a.m. y en la tarde de 3:00 a 7:30 p.m.; tan sólo en la mañana del día de hoy fueron sorprendidos 102 conductores infringiendo la norma de los cuales 86 fueron sancionados pecuniariamente, mientras que 18 recibieron una notificación pedagógica.

El Coronel Germán Jaramillo Wilches, Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, afirmó que con la aplicación de este decreto se espera una mejor movilidad en la ciudad de Bogotá.