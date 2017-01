El 96% de los puentes bogotanos no cuentas con medidas sismo resitentes

En un estudio realizado de los puentes peatonales de Bogotá, se encontró que el 96 % no cumple con la Norma Sismo resistente NSR10; lo cual evidencia deficiencia y riesgo para la comunidad.

Según lo denuncio el concejal Emel Rojas Castillo, “en todos los Puentes Peatonales de la ciudad hay invasión del espacio público por ventas ambulantes y extranjeros en mendicidad”.

El cabildante agregó que “Las reparaciones y maquillajes se hacen con materiales distintos a los indicados, afectando la estética y funcionabilidad, debilitando las estructuras”.

Además puntualizó que “La mayor parte de los puentes de Bogotá no cumple con la cartilla de puentes del IDU, en especificaciones de: dimensiones, alturas, pendientes, número de escalas y descansos. Los Puentes Peatonales no cuentan con señalizaciones para invidentes, los pocos ascensores para discapacitados no funcionan, no existe señalización para los bici usuarios en los Puentes Peatonales de Bogotá”.