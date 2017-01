Exministro Fernando Londoño asegura que el Gobierno lo condenó a muerte

Este miércoles el exministro Fernando Londoño hizo una fuerte crítica al Gobierno nacional porque éste le redujo el esquema de seguridad que tenía a su disposición, con lo que se siente condenado a muerte.

Durante su programa La Hora de la Verdad, Londoño manifestó que el servicio de seguridad que le venía prestando la Policía Nacional era esencial porque eran hombres con mucha experiencia en el cuidado de las personas que están en alto peligro.

Y expresó al aire que: “Le quiero decir al Gobierno nacional que me he dado por notificado a una sentencia de muerte contrariando el artículo 11 de la Constitución. Pero que no me doy por vencido, que no me entrego, que no me doy en fuga, que daré la cara y que seguiré cumpliendo con mi deber”.

Londoño Hoyos aseguró poseer información de que los elementos que tiene asignados por la Unidad Nacional de Protección también son utilizados como escoltas de integrantes de las Farc.

Y agregó que: “Están infiltrados y ya están siendo obligados en mis ausencias a servirle de escoltas a los miembros del Secretariado de las Farc cuando llegan a Bogotá. Mis escoltas, escoltan también a los miembros del Secretariado de las Farc”.

Para Londoño, el Director de la UNP, Diego Mora, acordó con las Farc la reducción de los esquemas de seguridad en el país, con lo que se garantiza la protección de los guerrilleros de las Farc.