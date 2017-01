Muertes y accidentes de tránsito se redujeron en 30% durante festividades

Con un mensaje de agradecimiento a los viajeros y conductores por su buen comportamiento en las vías del país, durante las festividades de fin de año y vacaciones de comienzo 2017, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ricardo Galindo Bueno, destacó la reducción en la accidentalidad de un 30 por ciento en el número de muertes, 30 por ciento en el número de accidentes y un 24 por ciento en el número de lesionados, comparado con la misma temporada anterior.

“En la medida que cada uno de los colombianos se concientice que cada día que sale de su casa en el rol de conductor, peatón o pasajero y tengamos actitud positiva y preventiva, la disminución de accidentes va a ser bien importante”, recalcó el funcionario.

Cifras Históricas

“Son cifras muy importantes que no las veíamos hace tiempo”, dijo Galindo Bueno, quien agregó que esto nos indica que vamos en la dirección correcta y que no podemos bajar la guardia. Aunque operativos como el de fin y comienzo de año no se pueden tener todos los días, la Agencia Nacional de Seguridad Vial continuará reforzando el mensaje sobre del comportamiento que todos y cada uno de los actores viales debe tener.

65% de los accidentes viales, involucra motociclistas

La principal causa de accidentalidad sigue siendo el exceso de velocidad, cerca del 40% de la totalidad de los accidentes en las vías del país obedecen a esta infracción. Un 30% se da por violación de las normas del código nacional de tránsito, en cuanto acatar las señales (adelantamientos en sitios prohibidos, maniobras peligrosas, etc.), otro 10% obedece a conducir en estado de embriaguez y, de todo este universo, el 65% involucra a motociclistas que están poniendo el mayor número de muertos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, sigue haciendo un llamado a todos los conductores que aún planean o están en vacaciones, para que manejen conscientemente y organicen bien su viaje con todas las medidas de precaución, no exceder los límites de velocidad, hacer uso de los cinturones de seguridad y si viajan con niños, portar los sistemas de retención infantil. A los motociclistas se les recuerda el uso del casco y cumplir con las especificaciones reglamentarias que les permita sortear cualquier eventualidad sin comprometer la vida del conductor.

Plan integrado para endurecer tema licencias

“Las motos llegaron al país para quedarse y ese es un tema al que debemos trabajarle”, afirmó Galindo Bueno.

El Director de la ANSV dijo que en los últimos cinco a seis años se pasó de tener 2 millones de motos, a cerca de 8 millones y no hay infraestructura suficiente, aspecto que lo hace un tema complejo que se debe analizar y trabajar con detenimiento.

Galindo recordó, que “la mayoría de accidentes es por zigzagueo y por impericia de conductores de motos, por lo que la mayoría de los controles tendría que venir fundamentalmente del endurecimiento de la obtención de la licencia de conducción, porque hoy primero compran la moto y después aprenden a manejar y eso está ocasionando la mayoría de los accidentes”.

El funcionario reveló que durante el puente festivo de Reyes, de los 29 muertos que se registraron en el país por accidentalidad, el 70 por ciento involucró a motociclistas.

Finalmente el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ricardo Galindo Bueno, afirmó que se hará un plan integrado para trabajar desde el Ministerio de Transporte, endureciendo el tema de las licencias, haciendo énfasis en los cursos de capacitación a los colombianos que tienen que aprender a conducir motocicleta.