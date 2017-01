Obama defendió su legado durante último discurso como presidente

El saliente presidente de Estados Unidos, Barack Obama brindó un discurso de despedida en Chicago, donde dio las gracias a todos sus compatriotas por haberle hecho un “mejor” mandatario y un “mejor hombre” durante estos últimos ocho años.

El mandatario fue recibido con una gran ovación en el centro de convenciones McCormick Place de Chicago, con capacidad para unas 20.000 personas, y fue interrumpido al comienzo de su discurso con gritos de “Four more years” (“Cuatro años más”).

En un aparte de su discurso, Obama defendió su legado y aseguró que el país “es un lugar mejor y más fuerte” que hace ocho años, cuando él llegó a la Casa Blanca.

Obama explicó que si hace ocho años le hubiera dicho a los estadounidenses que iban a lograr revertir la gran recesión, salvar a la industria automotriz, crear empleo, reanudar relaciones con Cuba, cerrar el programa nuclear de Irán “sin hacer un disparo”, acabar con Osama Bin Laden, aprobar el matrimonio homosexual y garantizar un seguro de salud para 20 millones de estadounidenses, le podrían haber dicho que se había puesto objetivos demasiado altos.

“Pero eso es lo que hicimos. Eso es lo que hemos hecho. Ustedes fueron el cambio. Ustedes respondieron a las esperanzas de la gente, y, gracias a ustedes, Estados Unidos es un lugar mejor y más fuerte que cuando empezamos”, dijo en medio de aplausos y ovaciones.

Además, valoró la transición pacífica hacia el mandato de Donald Trump y llamó a los estadounidenses a mantenerse unidos para enfrentar los próximos desafíos: “Depende de nosotros asegurarnos que venceremos los desafíos que aún enfrentamos (…) Estados Unidos tiene un gran potencial, pero ese potencial sólo podrá desarrollarse si nuestra democracia funciona, sólo si nuestros políticos reflejan de mejor modo la decencia de nuestro pueblo, sólo si todos nosotros, independientemente de la afiliación partidaria, ayudamos a restaurar el sentido del objetivo común que tanto necesitamos ahora”.

También abogó por la posición del país en el mundo, y manifestó la necesidad de que Estados Unidos se mantenga “vigilante, pero no asustado” en la esfera mundial, al defender que las dos otras potencias que luchan por la hegemonía global, Rusia y China, no la obtendrán a no ser que el país cambie drásticamente.

“Rivales como Rusia o China no pueden superar nuestra influencia en todo el mundo, a no ser que renunciemos a lo que defendemos, y nos convirtamos en otro país grande que abusa de sus vecinos más pequeños”, dijo.

En el extenso discurso, que preparó durante varios meses, según indicaron desde la Casa Blanca, Obama también se refirió al cambio climático: “Podemos y debemos discutir sobre la mejor forma de abordar el problema. Pero simplemente negar el problema, no solo traiciona a futuras generaciones, sino que también traiciona el espíritu esencial de nuestro país”.

Durante los últimos minutos del discurso y con lágrimas en los ojos, Obama se los dedicó a su familia y especialmente a su esposa Michelle, quien fue ovacionada de pie por la multitud.

“Michelle LaVaughn Robinson, mi mujer, la madre de mis hijas, asumiste un rol que no te fue pedido, y lo ejerciste con estilo y humor”, dijo el mandatario. “Michelle, hiciste de la Casa Blanca la casa de todos. Eres el modelo a seguir”, resaltó.

“De lo que me siento más orgulloso es de ser su padre”, agregó refiriéndose a sus hijas, Sasha y Malia.

También el vicepresidente Joe Biden recibió una ovación de los presentes al ser mencionado por Obama. “Te ganaste mi amistad fuiste el mejor vicepresidente”, concluyó.

Santa Fe con agencias