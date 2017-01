Andrea Tovar viaja a Filipinas para representar a Colombia en Miss Universo

La Señorita Colombia 2015-2016 Andrea Tovar Velásquez, se siente preparada para enfrentar un gran reto como Soberana Nacional de la Belleza, este jueves 12 de enero, viaja a Manila Filipinas, para representar al país en Miss Universo, uno de los certámenes más importantes en el mundo, que se realizará el próximo domingo 29 de enero.

La chocoana de 23 años, llegará al país asiático con el firme propósito de traerse la corona como la mujer más bella del universo. Conozca un poco más acerca de cómo ha sido el proceso de preparación de la reina para este certamen.

¿Cómo se siente a pocos días de participar en Miss Universo?

Andrea Tovar: me siento muy ansiosa y muy feliz, con todas las ganas, el empeño y el compromiso que hemos tenido durante un año, espero que se vea reflejado en el próximo Miss Universo, vamos con muchas expectativas, creo que Colombia ha tenido una racha muy buena en los últimos años y espero que este año me pueda traer la corona, porque me he esmerado por ello y he trabajado con el corazón para lograrlo.

¿Cómo se prepara una reina para Miss Universo?

AT: Hay una preparación no solo física sino intelectual. Saber lo que está pasando en el país, tener claridad en lo que se quiere lograr, durante mi reinado como Señorita Colombia, hemos trabajado en educación infantil, protección a la sexualidad infantil, y hay que estar enfocados en lo que queremos lograr en Miss Universo. Una reina debe ser también carismáticas, entusiasta y tener toda la disposición para demostrar hasta dónde eres capaz de llegar. Y a nivel físico, me he preparado con entrenador personalizado y con una alimentación muy balanceada.

¿Cuáles son sus fortalezas para ganar?

AT: La representación pluriétnica es muy importante, yo vengo del pacífico colombiano y tengo familia en el Atlántico, además voy con un discurso muy fuerte y es el cambio tan importante y positivo que está teniendo el país, tengo muy claro lo que quiero trabajar. Estoy muy segura de lo que he trabajado para lograr lo que quiero, creo que eso es un plus. Mi mayor fortaleza va a ser lo explosiva que suelo ser en la pasarela y todo eso se transmite a través de la seguridad.

Generalmente cuando una reina va a Miss Universo, debe aprender a arreglarse sola. ¿Ha recibido asesoría sobre estos temas?

AT: Sí, ellos ponen una pauta que es que cada reina debe saber arreglarse, solo en los eventos muy importantes nos ponen maquilladores y estilistas, en ese sentido, he aprendido a analizar qué me queda bien y a conocer mis ángulos. He tenido personas que me han ayudado mucho en cuanto a maquillaje y a manejar el pelo. Además, el clima de Manila es muy húmedo y hay que aprender a manejar todo este tema.

¿Qué conoce de Manila?

AT: Sí, Filipinas es un país que fue colonizado por españoles y ha tenido influencia de diferentes culturas. Manila es la ciudad más poblada y Filipinas particularmente es un país de reinas.

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con ex reinas que hayan participado en Miss Universo?

AT: Realmente no, uno escucha comentarios sobre este certamen, pero el trabajo al interior es muy similar al de Miss Colombia, solo que, en grandes magnitudes, tú eres una empleada de una organización a la cual estás apostándole tu trabajo, tus ganas y siempre estar dispuesta a dar más.

¿Qué va a mostrar Andrea Tovar de Colombia en Miss Universo?

AT: De Colombia siempre muestran el café y las esmeraldas, pero nosotros somos más que eso, yo más que una reina, voy a hablar de una Colombia que está en una transformación social gigante, un país que está creando una imagen de confianza, que todos los países y el mundo tiene que ver a Colombia con otros ojos y hay que vender nuestras aves, nuestro folclor, y como vengo de una cultura tan ancestralmente arraigada, me siento muy identificada con mis raíces y es lo que voy a mostrar en Filipinas.

¿Qué opina de que RCN tenga los derechos de transmisión exclusivos?

AT: Me parece un cambio muy positivo y es la oportunidad de incursionar más en la parte de comunicaciones y de tener más fogueo periodístico, eso me va a ayudar a tener más seguridad y confianza.

¿Tiene algún amuleto que vaya a llevar a Miss Universo?

Sí, voy a usar los mismos zapatos de mi coronación como Señorita Colombia y mis tacones tienen una cruz de San Francisco de Asís y este año me regalaron otra cruz bendecida con la imagen del papa Francisco y también me regalaron un cascabel para llamar ángeles.

¿Cuántos vestidos va a llevar?

AT: Llevo 7 maletas con vestidos de diferentes colores, donde voy a mostrar una Andrea muy fresca, elegante, moderna y extrovertida y voy a mostrar también nuestras técnicas en tejidos, texturas y mucho color.

¿Cuáles son los elementos que debe tener una Miss Universo para usted?

AT: Aunque el físico es importante, para mí pasa a un segundo plano. Para mí es más importante ser una mujer líder que tenga una seguridad en lo que quiere trabajar y en lo que quiere hacer, llevar un mensaje positivo a las nuevas generaciones, que tenga la capacidad de acercarse a los demás y resaltar los mejor de su país.