Concejo retoma debate de avalúos catastrales exagerados en la capital

Avalúos catastrales castigan a los ciudadanos de a pie y favorecen a los grandes constructores, fue la afirmación hecha en el Concejo de Bogotá en debate de control político. En 2017 se aplicará nueva metodología para el cálculo del avalúo catastral en suelo rural, afirmó Catastro.

Con denuncias de casos concretos, el concejal del Partido de la U, Rubén Torrado Pacheco, cuestionó la gestión de la Unidad Administrativa de Castro Distrital en el proceso de fijar los avalúos catastrales. Afirmó el cabildante que son evidentes las irregularidades en dichos procesos en los que se niegan las necesidades de los bogotanos y se busca sólo el beneficio de la Administración y el resultado final son avalúos catastrales que no corresponden a la realidad.

Pero mientras a los ciudadanos del común se les incrementa exageradamente el avalúo catastral, existe indulgencia con los burgueses y grandes constructores de la ciudad, para quienes sí disminuye el avalúo. Un caso concreto es el del proyecto Plan Parcial Pedregal con un mega proyecto en la calle 100 con carrera 7 al que se le hizo irregularmente un re cálculo de la plusvalía. “Todos los centros comerciales, a excepción de Gran Estación, han evadido el pago de la plusvalía que se destina a vivienda de interés social”, afirmó el cabildante.

También intervinieron los demás concejales de la bancada. La concejal Nelly Patricia Mosquera preguntó cuál es la situación de los predios ubicados en área rural y los predios por donde pasará la primera Línea del Metro.

Mientras que el concejal Ricardo Correa afirmó que en zonas rurales de localidades como Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz los avalúos catastrales no corresponden a las características y condiciones de los inmuebles, los incrementos fueron superiores a la vigencia inmediatamente anterior, los incrementos son superiores a los valores comerciales de los predios, lo predios se encuentran en áreas de conservación y preservación ambiental y la actividad económica de estos bienes es agrícola.

Por su parte, la Directora Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Claudia Cecilia Puentes, aclaró que Catastro revisa qué se ha construido nuevo. En 2016 no se revisó toda el área rural pero sí la de Sumapaz y en efecto se encontraron irregularidades que obligaron a diseñar una metodología especial para el suelo rural y los ajustes se verán reflejados este año.

En ese proceso de actualización se encontraron en 2016 5,7 millones de metros cuadrados nuevos y 1,4 millones de metros cuadrados demolidos. En los procesos de actualización y conservación que se realizaron en 2016 se determinó el uso de cada uno de los predios y se definió un avalúo catastral, el 70% de esos valores se establecen a partir de 13 modelos econométricos que permiten determinan con bastante certeza el valor real del inmueble, afirmó la funcionaria.

Sobre las denuncias de casos concretos expresó que a la hora de hacer una revisión Catastro no puede tomar como sustento suficiente el argumento de que el propietario afirme que no puede pagar el avalúo pues éste se determina con un proceso riguroso ajustado a la norma. En el caso de Pedregal, afirmó la funcionaria que no es cierto que haya disminuido la plusvalía y que si bien hubo una solicitud de re cálculo, esa solicitud está en estudio.

El concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento denunció que el Distrito baja el avalúo catastral en zonas donde hay predios que serán expropiados, a lo que la directora de Catastro también calificó como falso.