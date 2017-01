Don Omar reflexiona sobre los errores que cometió hace diez años

Acompañando la publicación con unos segundos de la canción “Predica” lanzada en 2006, Don Omar que la escribió cuando se sentía muy solo en Nueva York, Estados Unidos.

“Hace 10 años atrás mi vida estaba sumergida en un mar de malas decisiones. Hace 10 años decidí dividir con guerra cuando tenía claro que la mansa respuesta es la que quita la ira. Hace 10 años atrás decidí hacerme el de la vista larga y los oídos sordos cuando tenía claro que escuchar atentamente la voz de mi interior me evitaría futuro dolor y rencor”, comienza el discurso del artista urbano.

“Por mucho tiempo me predispuse a no perdonar a los que me fallaron, a hacerles pagar por su ignorancia, a llenarme de rencor por demostrar que podía ser igual a ellos. ¿Saben qué? Yo nunca he sido igual, siempre fui distinto y creo que eso me hizo sobresalir entre los demás”, agrega.

Pero este 2017 comienza lleno de música, pues lanzó en compañía de Zion y Lennox el tema “Te quiero pa’ mí”, que estará incluido en el trabajo discográfico “La sociedad secreta”, que describe como “una pieza de colección” por los artistas que espera que participen, figuras como Ricky Martin, Juanes y Ricardo Arjona.

Hoy por hoy Don Omar vive “tratando de reponer los errores irreparables, de tratar de mantener vivos a mis amigos fallecidos y procurar no olvidarme de los que están presos”.

Para él “no existe nada malo en cometer errores” ya que lo “importante es que retomes quién eres para continuar cumpliendo tu propósito en el mundo”.

“A 10 años de muchos errores en mi vida he aprendido a respetar lo que cada uno de ellos me ha enseñado y procuro caminar por el mundo dejándole saber a quienes quieran escuchar mi historia de superación llena de tropiezos”, escribe en Instagram.

Tal vez por eso decidió anunciar su reconciliación con Héctor Delgado, antes conocido en el género musical urbano como Héctor “El Father” y actualmente pastor de una iglesia.

“El cambio que ha hecho Dios con Héctor ha sido de mayor proporción de lo que yo pensaba”, comenta Don Omar mientras trabaja en su nueva producción discográfica, “La sociedad secreta”, un trabajo que para él significa “todas esas cosas que yo siempre quise hacer en algún disco y con mi música”.

“Lo que no podemos tapar es que Héctor y yo éramos grandes amigos. El sentido de culpa por haber sido hombres de bien y llevarnos al mal nos vació y de sentirnos con poco amor”, asegura el autodenominado “rey” del reguetón. Con EFE