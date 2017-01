Germán Vargas Lleras presentará renuncia en los próximos días

Este jueves, el vicepresidente Germán Vargas Lleras confirmó que estará en el cargo por unos días más, mientras termina la entrega de los programas de vivienda gratis en 100 municipios del país.

“Voy a aprovechar estas semanas que me restan para dejar andando programas de vivienda en 100 municipios del país y luego acatare la ley y renunciare antes de mayo para no inhabilitarme, la fecha exacta no la sé pero eso lo conversaré con el presidente Santos y nos pondremos de acuerdo”, señaló el Vicepresidente.

Las declaraciones de Vargas Lleras se dan luego que el presidente Juan Manuel Santos, confirmara en la mañana de este jueves la dimisión del vicepresidente, quien se postulará como candidato a la Presidencia de la República. El jefe de Estado además anunció que a la vicepresidencia pasará el general (R) Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional.

En entrevista concedida a la cadena Caracol Radio, Santos afirmó que Naranjo “es una persona que se ha ganado el respeto de los colombianos y del mundo”.

Agregó además que el general retirado “Ha sido impecable como negociador de paz y será un gran vicepresidente sucediendo al doctor Vargas Lleras”.

“Yo no estoy nombrando a un vicepresidente para complacer a las Farc, estoy nombrado a un vicepresidente para que pueda culminar una labor de este Gobierno”, añadió.

El Presidente Santos recordó la labor adelantada por el general Naranjo en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y su papel en la redacción del nuevo Código de Policía.