Inhabilidad de 10 años para exsecretario de Educación de Riohacha por alumnos fantasmas

La Procuraduría General de la Nación, en decisión de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 10 años al exsecretario de Desarrollo Social y Educación de Riohacha, Blas José Medina Rodríguez, por omisión en el ejercicio de sus funciones pues no adoptó las acciones necesarias para dar solución a la posible inexistencia o duplicidad de alumnos en la vigencia 2011.

El Ministerio Público estableció que durante la ejecución de los contratos del servicio educativo del año 2011, el señor Medina Rodríguez no tomó los correctivos necesarios para verificar la cobertura de la totalidad de los alumnos por los cuales se pagó el servicio en esa vigencia, pues no desplegó ninguna acción tendiente a la verificación de la existencia de los niños matriculados que al parecer no recibieron la prestación del servicio educativo o no asistieron pese haberse pagado por ellos y, en consecuencia, revisar la situación de los recursos de los mencionados alumnos.

Se estableció que en el 2011 se presentó un total de 6.969 alumnos inexistentes.

En consecuencia, el Ministerio de Educación tomó la decisión de descontar para el año 2012 en recursos del Sistema General de Participaciones, para financiar la educación del municipio, la suma de $9.997.296.000, valor equivalente a los alumnos inexistentes en la anualidad anterior.

Contra esta determinación disciplinaria procede el recurso de apelación.