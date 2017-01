Menor habría sido abusada en bus de servicio público en Bello, Antioquia

En el municipio de Bello, Antioquia, una menor de 14 años denunció este jueves haber sido abusada sexualmente en el interior de un bus de transporte público.

Las primeras versiones señalan que la menor que estaba a bordo de un bus que recorría la ruta Medellín – Copacabana, se quedó sola con el chofer del vehículo automotor a la altura de este municipio, cuando el agresor, el mismo conductor, habría cerrado las puertas para que la pequeña no saliera y cumplir con su finalidad.

La menor contó que: “Cuando yo sentí que se me estaba acercando me traté de bajar, cuando él me empujó y me tiró hacía un lado del bus… abusó de mí, me dijo que si quería salir bien del bus, me dejara hacer lo que él quisiera”.

Posteriormente el conductor escapó y la menor tuvo que caminar hasta su casa, donde les contó lo sucedido a sus padres, que la llevaron de manera inmediata a un centro médico y luego colocaron el respectivo denuncio.

Luz Marina Hincapié, secretaria de Gobierno del municipio de Copacabana, señaló que: “Tenemos las copias de los videos de las cámaras de la estación y de la vía que recorre el bus. También se habló con la empresa transportadora, que está presta a colaborar con la investigación y el CTI de la Fiscalía está ocupado del caso. Esperamos pronto tener resultados”.