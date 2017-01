Primera rueda de prensa: Donald Trump la emprendió contra CNN

Durante su primera rueda de prensa como presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump protagonizó su primer enfrentamiento con los periodistas que cubren a la Casa Blanca.

Durante la conferencia, Trump la emprendió contra el periodista Jim Acosta, de CNN, a quien le dijo: “no seas maleducado; ustedes son “fake news” (noticias falsas)”, y prohibió al periodista formular su pregunta.

Además el mandatario electo, aseguró que su medio entrega “noticias falsas” y le negó la palabra al reportero, mandándolo a callar en varias ocasiones y llamándole maleducado, a lo que CNN ha respondido de forma inmediata con un comunicado en el que se reafirma en la veracidad de sus fuentes.

Durante su intervención, Trump le salió al paso a las informaciones publicadas en la prensa norteamericana que apuntan a que presuntamente estaría siendo objeto de chantaje por parte de Rusia. Trump insinuó que detrás de la filtración del polémico informe estarían las agencias de inteligencia.

Además, ha destacado su relación con el presidente ruso Vladimir Putin. “Si a Putin le gusta Donald Trump, adivinen: Eso es un activo, no un hándicap. No sé si me voy a entender con Putin. Espero hacerlo, pero hay muchas opciones de que no. Y si es así, ¿alguien cree que Hillary Clinton sería más dura con Putin que yo?”.