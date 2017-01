Tomás Uribe desmiente a Santos y asegura que no tuvo negocios con Odebrecht

A través de un comunicado, Tomas Uribe, hijo del expresidente y actual senador por el partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, respondió a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, en las que lo señala -junto con su hermano Jerónimo, de haber sostenido una reunión con los directivos de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción por pagar dádivas a funcionarios de varios países para la adquisición de mega contratos.

Tomás aseguró que jamás ha tenido negocios con esta compañía, así como tampoco vínculos contractuales con el Estado.

“Mi reunión con Odebrecht no trascendió del plano social. No tuve negocios con ellos, ni directa ni indirectamente. No hemos tenido ningún negocio con el Estado, ni intercedido a favor de terceros ante el Estado“, sostiene Tomás Uribe.

Y agregó que “Nuestra actividad comercial durante 16 años se ha circunscrito exclusivamente al ámbito privado“.

A su turno, su padre, el expresidente Álvaro Uribe, la emprendió a través de la red social “Twitter” con una cascada de mensajes rechazando las acusaciones del mandatario de los colombianos.

trinó: “Santos: usted ocultó reunión con Odebrecht, ocurrida cuando ya se sabia del escándalo. La de mis hijos fue antes, conocida y no de negocios”

Santos: usted ocultó reunión con Odebrecht, ocurrida cuando ya se sabia del escándalo. La de mis hijos fue antes, conocida y no de negocios — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 12 de enero de 2017

En un trino posterior señaló: “Santos, los hijos míos no fueron abusivos con los bienes del Estado ni viajaron al mundial de fútbol invitados por contratistas del Gbno”

Uribe señaló que un hijo del presidente Santos habría “celebrado” la adjudicación del tercer canal con el periodista Daniel Coronell, en Miami: “Santos: su hijo y el contratista Daniel Coronell celebraron en Miami la adjudicación del Canal Uno que Ud le entregó como único proponente”.

Agregó además que los hijos de Santos fueron al Mundial de Fútbol pagados por un contratista del Gobierno. “Santos, los hijos míos no fueron abusivos con los bienes del Estado ni viajaron al Mundial de Fútbol invitados por contratistas del Gobierno”

Santos, los hijos míos son gentes de trabajo a diferencia suya que es un redomado y habilidoso burócrata — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 12 de enero de 2017