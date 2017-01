52 equipos disputan título de campeón del Pony Fútbol

Tras una inauguración sin precedentes que contó con la participación de cientos de asistentes, los 52 equipos clasificados (32 masculinos y 20 femeninos) a la final de la trigésimo tercera – 33 – edición del Pony Fútbol, semillero líder del fútbol nacional, dan su máximo esfuerzo en la cancha Marte para avanzar en la eliminatoria con un solo propósito: Ostentar el título de campeón.

“El Pony Fútbol se ha posicionado como el gran semillero del fútbol en Colombia y es el espacio en el que los niños demuestran que se puede ser grande desde pequeño. Estamos felices de seguir apoyando un evento tan tradicional que promueve la práctica del deporte como una forma sana de esparcimiento, reproducción de valores positivos y generadora de experiencias de vida para los niños y jóvenes”, señaló Angélica Alvarado, Directora de bebidas a base de malta de Bavaria.

Lo que en 1984 nació como un sueño de algunos dirigentes y aficionados de crear un espacio para promover el deporte y dar a conocer a los talentos, se convirtió en el semillero líder del fútbol colombiano del que han nacido grandes estrellas como: James Rodríguez, Radamel Falcao García, Jackson Martinez, Carlos Bacca, David Ospina, entre otros.

Resultados de lo que va de la fase preliminar:

Sábado, 7 de enero de 2017:

· 0 Girardota VS FEM Pantanito Bogotá 1

· 0 Fundación Bavaria VS Hac. Piedra Pintada Ibagué 8

· 5 Bloques Limonar Cali VS FEM Florencia 0

· 0 Fuente Clara VS Envigado 1

· 0 Santa Rosa de Osos VS FEM Cañaveral Ibagué 7

· 2 Imder Apartadó VS Alcaldía de Leticia 1

· 0 La Serranía del Meta VS FEM Inder Medellín 0

· 3 Belén La Nubia VS Bello 0

Domingo, 8 de enero de 2016:

· 0 San José La Ceja VS DIM 1

· 0 Guadalupe VS FEM Panorámico de Pasto 4

· 2 Millonarios VS IMRD de Chía 0

· 0 Sec. Deportes Barranquilla VS FEM Atlético Nacional 2

· 1 Inder Medellín VS Los Almendros Yopal 1

· 0 El Bagre VS FEM Las Américas Sincelejo 1

· 0 Andes VS Villa Norte Fase B Popayán 1

· 1 Dosquebradas VS FEM La Esperanza La Arboleda 1

· 2 Juan Pablo II VS El Rodeo 0

Lunes, 9 de enero de 2017:

· 1 Municipio Santuario VS Insdeportes Cajicá 2

· 1 Rosalpi Bello VS FEM IMRD de Chía 2

· 0 Anorí VS Barrio La Laguna Cúcuta 0

· 0 El Tres Turbo VS FEM San Francisco Itagüí 0

· 3 El Pinar VS Capillas del Rosario 0

· 0 Atlético Nacional VS Itagüí 0

· 0 San José de Urama Dabeiba VS Barrio La Mochila Sucre 2

· 1 Tarazá VS Imder Candelaria Valle 1

· 6 Fátima VS Girardota 0

Martes, 10 de enero de 2017:

· 1 Pantanito Bogotá VS FEM Florencia 2

· 0 Fundación Bavaria VS Fuente Clara 2

· 2 Cañaveral Ibagué VS FEM Inder Medellín 0

· 1 Imder Apartadó VS Belén La Nubia 3

· 1 Girardota VS FEM Bloques del Limonar Cali 4

· 1 Hac. Piedra Pintada Ibagué VS Envigado 0

· 0 Santa Rosa de Osos VS FEM La Serranía del Meta 6

· 0 Alcaldía de Leticia VS Bello 5

Miércoles, 11 de enero de 2017:

· 0 Las Américas Sincelejo VS FEM La Arboleda La Esperanza 3

· 1 San José La Ceja VS Millonarios 2

· 0 Guadalupe VS FEM Sec. Deportes Barranquilla 2

· 3 Villa Norte Fase B Popayán VS Los Almendros Yopal 2

· 3 Andes VS Inder Medellín 2

· 0 Panorámico de Pasto VS FEM Atlético Nacional 2

· 0 El Santuario VS Juan Pablo II 3

· 1 DIM VS IMRD de Chía 1

Jueves, 12 de enero de 2017:

· 1 El Bagre VS FEM Dosquebradas 1

· 0 Insdeportes Cajicá VS El Rodeo 1

· 0 Barrio La Mochila Sincelejo VS Itagüí 1

· 0 Tarazá VS Fátima 3

· 3 IMRD de Chía VS FEM San Francisco Itagüí 0

· 2 Barrio La Laguna Cúcuta VS Capillas del Rosario 2

· 3 Rosalpi de Bello VS FEM C. El Tres de Turbo 2

· 0 Anorí VS El Pinar 0

· 1 San José de Urama Dabeiba VS Atlético Nacional 6

Programación completa de los partidos de la trigésimo tercera (33) edición de Pony Malta:

8:00 a.m. 2. Pantanito Bogotá

VS 3. Bloques Limonar Cali

A Fem 9:10 a.m. 2. Hac. Piedra Pintada Ibagué VS 3. Fuente Clara A 10:25 a.m. 1. Girardota

VS 4. Florencia

A Fem 11:40 a.m. 14. Villa Norte Fase B Popayán VS 15. Inder Medellín D 12:55 p.m. 13. Andes

VS 16. Los Almendros Yopal D 2:15 p.m. 30. Imder Candelaria Valle VS 32. Girardota H 3:35 p.m. 6. Cañaveral Ibagué

VS 7. La Serranía del Meta B Fem 5:00 p.m. 5. Imder Apartadó VS 8. Bello B 6:15 p.m. 1. Fundación Bavaria VS 4. Envigado A



Sábado 14 de enero 2017

9:10 a.m. 9. Guadalupe VS 12. Atlético Nacional C Fem 10:25 a.m. 22. Barrio La Laguna Cúcuta VS 23. El Pinar F 11:40 a.m. 21. Anorí VS 24. Capillas del Rosario F 12:55 p.m. 18. Insdeportes Cajicá VS 19. Juan Pablo II E 2:15 p.m. 9. C. San José La Ceja VS 12. IMRD de Chía C 3:35 p.m. 13. El Bagre VS 16. La Arboleda La Esperanza D Fem 5:00 p.m. 10. Millonarios VS 11. DIM C 6:15 p.m. 6. Alcaldía de Leticia VS 7. Belén La Nubia B

Domingo, 15 de enero de 2017

