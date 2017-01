Fonseca interpreta la banda sonora de la serie El Comandante

El cantante bogotano Fonseca, es el encargado de interpretar la canción Vida Sagrada, que identificará la serie ‘El Comandante’, una producción realizada por Sony Pictures, y que muy pronto será emitida por el Canal RCN para toda Colombia.

Con la canción ‘La Vida es Sagrada’, el cantante entra a formar parte de una de las más grandes producciones que llegarán este año a la televisión.

“Hacer la canción de ‘El Comandante’ es una oportunidad muy especial para mandar un mensaje por medio de mi música, que no lo he hecho en otras canciones. Creo como dice la canción, que la vida es sagrada y creo que eso se ha perdido, y no estoy hablando solo de Latinoamérica, sino en el mundo entero. El mensaje que tiene esta canción es ese. Aunque no lo parezca, es una canción de esperanza, cuando la gente la oiga, sienta que hay esperanza y que de verdad hay mucha gente que cree que la vida es sagrada y que eso es algo que tiene que ser un principio”, aseguró el cantante Fonseca, durante la presentación de la canción.