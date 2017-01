Nuevo golpe al cartel de la hemofilia en Córdoba

Dos exsecretarios de Salud de Córdoba y una auditora fueron capturadas y judicializadas en el marco de la investigación que se adelanta por la corrupción detectada en el manejo de los recursos para combatir la hemofilia en esta zona del país.

Los capturados son Alfredo José Aruachan Narváez, exsecretario de Salud de Córdoba; Alexis José Yaines Acuña, secretario de Salud encargado, y Marcela Sofía Suarez Luna, auditora médica, todos durante el periodo de 2012-2014.

Como parte de la estrategia del Plan Bolsillos de Cristal y la no tolerancia con la corrupción, fueron capturados el pasado 10 de enero, en el departamento de Córdoba estas personas.

Esta acción hace parte de la segunda fase de la investigación que adelanta un Fiscal de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción. Se pretende esclarecer la expedición de 23 resoluciones entre el 28 de mayo de 2013 y el 20 de noviembre de 2014, en las que la Secretaria de Salud del departamento ordenó el pago y suministro de medicamentos no POS (Plan Obligatorio de Salud), denominado factor VIII, en beneficio de 56 pacientes de la población pobre no cubierta, con subsidios por un valor de $17.193.286.668.

La Fiscalía estableció que aunque algunos de estos pacientes no sufrían de hemofilia, se les giró el pagó de manera reiterada a pesar de no contar con afiliación al sistema de salud. Otros pacientes que sí padecían la enfermedad no tuvieron acceso a los medicamentos ni recibieron oportuno tratamiento.

Las capturas fueron legalizadas. Estas personas fueron judicializadas por la presunta comisión de los delitos de delitos de falsedad ideológica en documento privado, peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por acción y concierto para delinquir.

La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento intramuros para los 3 capturados.

Por estos hechos, en una primera fase de esta investigación, en diciembre de 2016, fueron capturados Edwin Preciado Lorduy, exsecretario de Salud de Córdoba y Juan David Nader Chejne, quienes fueron asegurados en la cárcel Las Mercedes de Montería, por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros.