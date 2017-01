Cinco muertos y 15 heridos dejó balacera en fiesta electrónica en México

Las autoridades confirmaron que el tiroteo que se registró este fin de semana en una discoteca de Playa del Carmen, en México, dejó un saldo de cinco muertos, tres de ellos extranjeros, y al menos 15 heridos.

“Alguien entró al club y abrió fuego. Cuatro, cinco muertos y varios heridos. Quédense en su maldito hotel si están aquí en el BPM”, escribió en redes sociales el DJ Jack Revill, conocido como Jackmaster.

El trágico hecho se registró en el club Blue Parrot del popular distrito turístico de Playa del Carmen, el ataque tuvo lugar sobre las 3:00 de la madrugada de hoy.

La alcaldesa de Solidaridad, municipio del balneario turístico, Cristina Torres, declaró a la prensa local que tenía registro de cinco muertos y 15 heridos, uno de ellos en estado de gravedad.

De momento no se conocen las causas del ataque, pero la principal hipótesis de las autoridades es que se trataría de un ajuste de cuentas entre carteles relacionados con la venta de droga.

Varios asistentes del festival reportaron el incidente en las redes sociales con vídeos e imágenes del terror vivido.

#BPMFestival #BlueParrot I was so close by the fence on the beach, shooting happened inside, not from the beach pic.twitter.com/KSLhNo0NDN

— MauroMC (@DJMauroMC) 16 de enero de 2017